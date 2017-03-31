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    Под санкциями. Активы российских банков в Украине

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (228)

    (обновлено: )15401
    Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 марта ввел санкции против "дочек" российских госбанков. Какую долю российские банки занимают на украинском рынке, смотрите в инфографике РИА Новости.
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    РИА Новости

    Трех работающих в Украине структур частных российских банковских групп санкции не коснулись. Это банк "Форвард", входящий в группу "Русский стандарт, украинский "Альфа-банк" и "Укрсоцбанк", также принадлежащий "Альфа-групп".

    Санкции были введены на фоне масштабных акций против российских банков. В частности, в пятницу из-за них была приостановлена работа пяти отделений "Сбербанка" в разных городах Украины, в том числе в Киеве. Трудовой коллектив "Сбербанка" в стране призвал президента Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников и полноценной работы банка.

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