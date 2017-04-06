Задержаны фигуранты дела о присвоении 50 млн грн в банке "Хрещатик"

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Стличные правоохранители задержали четырех банковских работников, которые скрывались от следствия по делу о присвоении 50 миллионов гривен, сообщает ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

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Как отмечается, установлена причастность к завладению денежными средствами клиентов ПАО "КБ "Хрещатик" 16 должностными лицами, из которых четверо фигурантов пытались избежать ответственности.

Следователи несколько лет вели досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас, по согласованию с прокуратурой города Киева, 16 должностным лицам сообщено о подозрении в совершении 172 эпизодов противоправной деятельности, которая продолжалась более чем три года", — говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, действуя в составе организованной группы, злоумышленники завладели денежными средствами клиентов банка на общую сумму свыше 50 млн гривен. Следствие установило десятки схем незаконных присвоений, среди которых использование клиентских депозитов для собственных нужд.

Досудебное расследование в уголовном производстве закончено. Обвинительный акт направлен в суд.

"Что касается четырех задержанных, то сейчас им сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — добавили столичном главке.

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Банк "Хрещатик", в котором территориальной общине города Киева принадлежит 24,9% акций через Департамент финансов КГГА и 0,06% акций через Департамент коммунальной собственности исполнительного органа Киевсовета (КГГА), решением НБУ от 5 апреля 2016 года был признан неплатежеспособным. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Хрещатик" 6 июня 2016 года. Вкладчики банка проводят митинги и акции протеста с требованием вернуть им их средства.