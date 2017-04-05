Плотников: геноцид в банковской системе Украины длится с 2014 года

"То, что происходило в банковском секторе в период с 2014 — начала 2017 годов, скорее банковский геноцид. И то, что он у нас развился и состоялся, здесь несомненная заслуга руководства Национального банка — и первого после события 2014 года главу, и нынешнюю руководительницу, уход с должности которой никак не дождется страна, В любом случае, банки были достаточно грубо зачищены, банковская сфера была практически ликвидирована…, в итоге пострадало бесчисленное количество юр, — и физлиц", — заявил Плотников во время пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Минувший год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Количество действующих банков значительно сократилось, закрытие нескольких финансовых учреждений сопровождалось скандалами, как например, с "ПриватБанком", перешедшим в собственность государства.

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Обязательное условие выживания банков в 2017-ом году останется неизменным — выполнение графика капитализации, согласованного Нацбанком с МВФ. Эксперты предполагают, что рынок в текущем году могут покинуть еще около 20 банков.