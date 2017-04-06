Проблемы банковской системы вызваны провальной работой Гонтаревой

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью "Укринформу" заявила, что считает свою миссию на данном посту полностью выполненной.

"Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы", – сказала глава НБУ.

Есть ли надежда на оздоровление отечественной банковской системы, продолжатся ли "зачистки" банков и, как будет развиваться кредитование обсудили эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Миссия невыполнима

"Мне кажется, Национальный банк Украины очень много внимания уделял формальному контролю выполнения банками установленных нормативов и законодательных требований, больше упирая на техническую сторону вопроса. Весь предыдущий период Национальный банк мало видел связи между состоянием банков и состоянием банковской системы, поскольку состояние реального сектора, в конце концов, определяет и то, является ли банковский сектор устойчивым. Понятно, что утрата внешних рынков, падение экспорта — все это не могло не сказаться на состоянии банков и на их платежеспособности. И вот упирать все время только на то, что банки плохие, не выполняют нормативов, нужна зачистка, и не проводить реальных реформ в реальном секторе и экономической политике — в этом, пожалуй, и состояла самая главная ошибка. Виноват в этом не только Национальный банк, но и правительство. Миссия Гонтаревой по наведению порядка в банковской системе изначально была невыполнима, потому что она была неправильно поставлена, неправильно сформулирована. И поэтому на сегодня мы стоим перед продолжением очень серьезного кризиса в банковской системе", — сказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Несмотря на то, что 88 банков ушло с рынка, кредитование экономики при этом не улучшилось. При этом, как утверждают банкиры, средства для кредитования есть, просто их некому давать — очень высоки риски невозврата тех или иных кредитов. И причины тому не только экономические, но и политические, подчеркнул Суслов.

"Если кредитовать некого, либо кредитование ограничено, то коммерческие банки стремятся к тому, чтобы кредитовать правительство, кредитовать бюджет. За январь-март 2017 года объем ОГВЗ в портфелях коммерческих банков увеличился на 29,5 млрд гривен и достиг 285 млрд грн — это огромные приросты вложений в ценные бумаги правительства. А если учесть к этому, что Национальный банк уже выкупил ОГВЗ на сумму в 383 млрд гривен, то получается, что банковская система Украины вложила в обязательства правительства сумму, которая превышает две трети всех кредитных вложений в экономику — 668 млрд гривен. Естественно, это огромная деформация, когда средства идут на кредитование бюджета, который ничего сем по себе не производит в плане материального производства, прибавочной стоимости и так далее. К этому можно было бы добавить, что средняя величина вложений еще и в депозитные сертификаты Национального банка составляла порядка 55 млрд гривен", - пояснил экс-министр.

Он обратил внимание, что такие вложения в непроизводственный сектор формируют очень мощный инфляционный навес на будущее, который рано или поздно обвалится.

"У нас сейчас формируется такая система, где идеальный украинский банк — это банк, который не кредитует экономику, который кроме проведения расчетов и привлечения депозитов вкладывает деньги в ОГВЗ и депозитные сертификаты. Такой банк, конечно, надежен, у него нет рисков, обанкротиться он может только вместе с государством. Но в итоге такая банковская система может привести и должна привести экономику к краху. Чудес не бывает — если не начнется быстрый рост валового продукта, а это возможно только при притоке иностранных инвестиций, больших кредитных вложениях в экономику, то тогда у нас возникнут очень серьезные проблемы, связанные с наращиванием всей этой финансовой пирамиды в финансовой и банковской системе", - считает Суслов.

Кабмин — новый регулятор

Результатом деятельности Национального банка и правительства стала монополия госбанков, которая и будет задавать вектор развития рынка банковских услуг в ближайшие два года, считает финансовый эксперт, экс-член совета НБУ Василий Горбаль.

"На 2017 год мы имеем банковскую систему, в которой более 50% принадлежит государству, поэтому именно государственные банки будут в 2017-2018 году теми маркет-мейкерами, которые, соответственно и будут определять как процентную политику, так и курсовую политику. Сложно будет теперь апеллировать к неким игрокам, спекулянтам, мелким и другим банкам, понимая, что государство полностью является монополистом на банковском рынке. С учетом того, что последние годы Национальный банк пытался всячески, артикулируя в информационном пространстве свою независимость, абстрагироваться от правительства, сейчас это не удастся. Набсоветы и руководство госбанков формируется Кабинетом министров, а банки были рекапитализированы исключительно Министерством финансов, то, соответственно, именно от двух команд — Министерства финансов и Национального банка зависит то, как себя будут вести госбанки в этом и следующем году", — сказал Горбаль.

Цыплят по осени считают

Поиск кандидата на должность главы Национального банка Украины может затянуться до осени, прогнозирует профессор, доктор экономических наук Алексей Плотников.

"То, что происходило в банковском секторе в 2014 — начале 2017 года — это банковский геноцид. И то, что он у нас у нас состоялся, несомненная заслуга руководства Национального банка времен после событий 2014 года. Вся страна не дождется, когда же, наконец, Гонтарева покинет свой пост… Сейчас сложно говорить, кто займет пост главы НБУ и когда произойдет это знаменательное событие, которого все ждут. Процесс может затянуться до осени", — сказал Алексей Плотников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его мнению, четкие требования к преемнику Валерии Гонтаревой высшее руководство пока не сформировало.

"Будет ли это человек, понимающий банковскую систему, имеющий соответствующий опыт и авторитет или это будет, условно говоря, какой-то активист, преданный власти, и направленный в качестве поощрения порулить Национальным банком. Я такой вариант не исключаю, хотя очень надеюсь, что в данном случае "социальный лифт" не сработает", — добавил экономист.

Эксперт отметил, что в принятии решений в экономике доминируют политические предпочтения.