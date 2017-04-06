МВФ назвал условие выделения Украине трех траншей на $4,4 млрд

КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Выделение еще трех траншей кредита Украине от МВФ, как и дата возвращения миссии фонда в Киев для четвертого обзора в рамках программы финпомощи, будут зависеть от скорости реформ в стране, сообщил журналистам в рамках регулярного брифинга представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.

"Наши директора призвали ускорить важные реформы, в частности, пенсионную реформу, реформу в области сельского хозяйства, борьбу с коррупцией. Выделение этих 4,4 миллиарда долларов будет зависеть от скорости этих реформ, и насколько они будут соответствовать программе", — сказал он.

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

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​Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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