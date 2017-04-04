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    Экономика

    Транш МВФ для Украины: обнародован текст Меморандума

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (369)

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    Среди прочего в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF (см. здесь).

    Международный валютный фонд
    REUTERS Dado Ruvic/Коллаж РИА Новости Украина
    МВФ одобрил выделение Украине транша. Что взамен?

    Вскоре Минфин Украины предоставил перевод документа на украинский язык, с которым можно ознакомиться здесь

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    Материалы МВФ содержат среди прочего письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В нем описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой неподконтрольных территорий Донбасса и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша.

    Кроме того, в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст до 63-65 лет к 2026 и 2031 гг. и о переходе к инфляционному таргетированию и улучшению денежно-кредитной политики.

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    МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

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