Транш МВФ для Украины: обнародован текст Меморандума

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF (см. здесь).

Вскоре Минфин Украины предоставил перевод документа на украинский язык, с которым можно ознакомиться здесь.

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Материалы МВФ содержат среди прочего письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В нем описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой неподконтрольных территорий Донбасса и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша.

Кроме того, в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст до 63-65 лет к 2026 и 2031 гг. и о переходе к инфляционному таргетированию и улучшению денежно-кредитной политики.

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МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.