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    Общество

    МВФ: НАБУ до конца мая должно получить право на прослушку

    (обновлено: )10
    Изменения должны быть внесены в Раду и приняты к концу мая нынешнего года. Эти изменения должны гарантировать возможность для НАБУ проводить операции под прикрытием, перехватывать сообщения, получить доступ к компьютерным системам.
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) настаивает, что НАБУ до конца мая 2017 года должно получить право прослушки и проведения следственных действий под прикрытием, отмечается в меморандуме Украины и МВФ. 

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    В документе указано, изменения должны быть внесены в парламент и приняты к концу мая нынешнего года. Эти изменения должны гарантировать возможность для НАБУ проводить операции под прикрытием, перехватывать сообщения, получить доступ к компьютерным системам и контролировать корреспонденцию. 

    Также в меморандуме сказано, что дела НАБУ и постановления следственных судей нужно защитить от утечки. Этого нужно добиться путем ограничения доступа к ней офицеров НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры до тех пор, пока расследование дела не завершено или закрыто.

    НАБУ также должно продолжать публиковать статистические данные, касающиеся расследований актов коррупции со стороны высокопоставленных должностных лиц на своей странице в свободном доступе.

    Как сообщалось ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не думает, что Рада предоставит законодательное право НАБУ на автономное прослушивание.

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