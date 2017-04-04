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    Экономика

    МВФ просит Украину активнее бороться с коррупцией

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (366)

    (обновлено: )5001
    Директора МВФ подчеркнули, что Украине необходимо усилить реформы, чтобы улучшить бизнес-климат и привлечь инвесторов. Особый акцент сделан на приватизации, развитии земельного рынка и реформировании государственного сектора.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд заявил, что Украина за два года достигла прогресса в энергетическом и финансовом секторах экономики, но есть недостатки в реформировании и приватизации госпредприятий и в сфере борьбы коррупцией.

    Об этом говорится в докладе МВФ.

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
    Корнейчук о миллиарде от МВФ и "скрытом прянике" от Трампа

    "В то время как существуют важные достижения в энергетике и финансовом секторе, ограниченный прогресс (достигнут) в реформировании и приватизации государственных активов, в земельной и пенсионной реформах, а также в эффективности по борьбе с коррупцией", — говорится в докладе.

    МВФ отмечает, что власти пытаются взять под контроль такие долгосрочные проблемы, как растущие тарифы на газ и теплоснабжение, дефицит бюджета и очистка банковского сектора, а также поддержание гибкого курса национальной валюты.

    Директора МВФ подчеркнули, что Украине необходимо усилить реформы, чтобы улучшить бизнес-климат и привлечь инвесторов. Особый акцент сделан на приватизации, развитии земельного рынка и реформировании государственного сектора.

    При этом МВФ остался доволен денежной политикой Нацбанка Украины, которая позволила сдержать инфляцию и восстановить международные резервы.

    МВФ в понедельник после оценки экономических показателей Украины, достигнутых за последние два года, одобрил выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи. 

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