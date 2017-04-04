В МВФ верят в реструктуризацию долга Украины перед РФ

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден заявил, что совет директоров Международного валютного фонда верит в возможность достижения соглашения с Россией о реструктуризации Украиной долга перед РФ в размере 3 миллиарда долларов.

"Директора основывались (выдавая Украине очередной транш помощи) на предположении, что властям Украины удастся достичь соглашения по реструктуризации долга перед Россией. Мы продолжаем призывать их (украинские власти) предпринимать добросовестные усилия по данному вопросу", — сказал он.

Фонд принял решение выделить стране очередной транш в размере 1 миллиарда долларов в понедельник.

При этом, согласно документам к совету директоров, Украина выплатит в 2017 году 4,4 миллиарда долларов в рамках обслуживания своих долгов, но выплаты РФ там не предусмотрены.