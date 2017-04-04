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    Экономика

    В МВФ верят в реструктуризацию долга Украины перед РФ

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (368)

    (обновлено: )37602
    Глава миссии МВФ в Украине заявил, что выдавая Украине очередной транш помощи директора основывались на предположении, что властям Украины удастся достичь соглашения по реструктуризации долга перед Россией.
    Рон ван Руден
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден заявил, что совет директоров Международного валютного фонда верит в возможность достижения соглашения с Россией о реструктуризации Украиной долга перед РФ в размере 3 миллиарда долларов.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
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    "Директора основывались (выдавая Украине очередной транш помощи) на предположении, что властям Украины удастся достичь соглашения по реструктуризации долга перед Россией. Мы продолжаем призывать их (украинские власти) предпринимать добросовестные усилия по данному вопросу", — сказал он.

    Фонд принял решение выделить стране очередной транш в размере 1 миллиарда долларов в понедельник.

    При этом, согласно документам к совету директоров, Украина выплатит в 2017 году 4,4 миллиарда долларов в рамках обслуживания своих долгов, но выплаты РФ там не предусмотрены.

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