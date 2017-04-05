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    Аналитика и комментарии

    По сути это – некролог: соцсети о новом меморандуме с МВФ

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (379)

    (обновлено: )73870
    Украина таки получит новый транш от МВФ. Да, меньше, чем хотелось, и условия опять пересмотрели…. Но, все же получит! А что же придется отдать взамен и от чего отказаться? Об этом знают украинские эксперты, а что же пишут они об этом в соцсетях?
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    МВФ выделил Украине очередной, четвертый транш, на сумму миллиард долларов. Соответствующее решение Совет директоров Фонда принял в понедельник, 3 апреля. Уже на следующий день Фонд обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В эфире одного из отечественных каналов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что кредитный транш МВФ направят на пополнение резервов Нацбанка.

    Однако не всех украинцев устроили такие объяснения премьера. В соцсетях по поводу новых требований развернулась немыслимая шумиха. В первую очередь своими мыслями поделились отечественные эксперты: "МВФ: Сократить учителей и врачей, заморозить зарплату — такая вот она — "реформа" от Правительства, обещанная МВФ".

    "Какое-то ощущение того, что территория страны является каким-то полигоном для отработки экспериментов. Причем за эти эксперименты — даже при неудачном исходе — расплатится подопытный кролик. Мясом, мехом и потомством…", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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