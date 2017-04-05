По сути это – некролог: соцсети о новом меморандуме с МВФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

МВФ выделил Украине очередной, четвертый транш, на сумму миллиард долларов. Соответствующее решение Совет директоров Фонда принял в понедельник, 3 апреля. Уже на следующий день Фонд обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В эфире одного из отечественных каналов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что кредитный транш МВФ направят на пополнение резервов Нацбанка.

Однако не всех украинцев устроили такие объяснения премьера. В соцсетях по поводу новых требований развернулась немыслимая шумиха. В первую очередь своими мыслями поделились отечественные эксперты: "МВФ: Сократить учителей и врачей, заморозить зарплату — такая вот она — "реформа" от Правительства, обещанная МВФ".

"Какое-то ощущение того, что территория страны является каким-то полигоном для отработки экспериментов. Причем за эти эксперименты — даже при неудачном исходе — расплатится подопытный кролик. Мясом, мехом и потомством…", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook