Кабмин обязался перед МВФ отменить оплату за отопление в рассрочку

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров обязуется отменить оплату за отопление в течение 12 месяцев, говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

"Мы (Кабмин — Ред.) также отменим схемы, по которым домохозяйства, не получающие субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев ("в рассрочку") — постановления Кабинета министров 630 и 357 от 1 мая 2017 г.", — сказано в тексте документа (см. страницу 21 в тексте меморандума).

Читайте также: МВФ — Украина: факт продажи Родины установлен. Эксперты о новом транше

Материалы МВФ содержат среди прочего письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В нем описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой неподконтрольных территорий Донбасса и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что транш попадет в резервы Национального банка. По его словам, "будут сняты ограничения на валютные операции, а это означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности".

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с МВФ происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз. Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий.

Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.