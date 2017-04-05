Транш МВФ в размере $1 млрд начал поступать в резервы НБУ - Данилюк

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REUTERS Dado Ruvic/Коллаж РИА Новости Украина МВФ одобрил выделение Украине транша. Что взамен? Четвертый транш МВФ в размере 1 миллиард долларов начал поступать в резерв Нацбанка Украины, сообщил в среду министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Четвертый транш МВФ в размере 1 млрд долл. поступил в резервы НБУ", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Позже министр уточнил информацию, заявив, что "начался процесс перечисления средств четвертого транша МВФ".

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

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​Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ около 5,4 миллиарда долларов.

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