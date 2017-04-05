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    Гройсман сообщил, куда пойдет транш МВФ

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (371)

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    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что кредитный транш МВФ в размере одного миллиарда долларов направят на пополнение резервов Национального банка Украины.
    112 Украина/Youtube

    "Он (транш — Ред.) попадет именно в резервы Национального банка. Будут сняты ограничения на валютные операции, а это означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности", — сообщил Гройсман в эфире "112 Украина".

    Международный валютный фонд ранее обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF (см. здесь). Вскоре Министерство финансов Украины предоставило перевод документа на украинский язык (см. здесь). 

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    Материалы МВФ содержат среди прочего письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В нем описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой неподконтрольных территорий Донбасса и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша.

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