Гройсман сообщил, куда пойдет транш МВФ

"Он (транш — Ред.) попадет именно в резервы Национального банка. Будут сняты ограничения на валютные операции, а это означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности", — сообщил Гройсман в эфире "112 Украина".

Международный валютный фонд ранее обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF (см. здесь). Вскоре Министерство финансов Украины предоставило перевод документа на украинский язык (см. здесь).

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Материалы МВФ содержат среди прочего письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В нем описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой неподконтрольных территорий Донбасса и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша.