Устенко: зачем Украине четыре транша МВФ и получит ли она их

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Миллиард долларов четвертого транша кредита МВФ еще не перечислили, а в Минфине уже говорят о выделении следующих траншей.

По словам министра финансов Александра Данилюка, в целом в текущем году Украина планирует получить от Международного валютного фонда четыре транша кредита. При чем следующий — пятый транш, по действующей программе может поступить уже в мае.

Реалистичность планов украинского Минфина и планы выполнения требований для получения помощи проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

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Действительно ли Украине смогут предоставить в этом году аж четыре транша по кредитной программе?

— Возможность получить все четыре транша от МВФ есть, но для того, чтобы получить от МВФ эти оговоренные средства, нужно иметь к концу года совершенно другую страну: полностью реформированную, с новыми институциями, сделавшую колоссальный прогресс на пути борьбы с коррупцией по всем структурам. Шансы на это есть, но вопрос в том, насколько высока вероятность. Все-таки я бы не рассчитывал на все четыре транша. Это идеальная картинка. Я бы обратил внимание на вчерашнее заявление второго человека из МВФ после Кристин Лагард, Дэвида Липтона, который в своем пресс-релизе, сделанном по поводу Украины, сказал, что Украине нужны структурные реформы. Он высказывает надежду, что они ускорятся. Он также говорит, что Украина нуждается и в проведении пенсионной реформы, и в проведении земельной реформы. Дважды он говорит по поводу пенсионной системы, которая не работает и нуждается в серьезных изменениях. В том числе упоминается и об увеличении пенсионного возраста. Кроме того, он несколько раз говорит о необходимости борьбы с коррупцией и о том, что они рассчитывают на проведение НБУ продуманной монетарной политики. Это означает, что она будет оставаться относительно жесткой, как и была раньше.

Есть ли у Украины шанс провести все реформы до конца года, о которых говорят в МВФ?

— Конечно, есть. Мы должны ожидать, что должна быть серьезная подвижка в пенсионной системе. Пенсионная система близка к состоянию коллапса, дефицит ПФУ на этот год превышает 5% ВВП. Максимально допустимая высокая отметка — 3%. Тут один ПФУ дает скачок фактически в два раза и превышает норму. В полтора раза превышает норму количество работающих на количество пенсионеров. В Украине это десять работающих на 12 пенсионеров, а солидарная система дает пробуксовку, когда есть 10 работающих на 8 пенсионеров. Значит, должна быть какая-то подвижка увеличения пенсионного возраста или пенсионного стажа. Либо какие-то другие подвижки, например, увеличение налогов, чтобы сохранить систему работающей. Что касается земельной реформы, я понимаю, что достигнут консенсус с переговорщиками с Украины с МВФ. Я понимаю по сигналам, которые были посланы в Вашингтоне представителями Минагрополитики и аграрного комитета ВРУ, что мы готовы на поэтапное проведение земельной реформы. Не все так просто, потому что ВРУ колоссально фрагментирована. Найти консенсус по таким щекотливым вопросам будет крайне сложно. Я предполагаю, что многие политические игроки будут это использовать в собственных корыстных целях. Мне понравилось,что в заявлении Дэвида Липтона говорится, что есть определенный прогресс в борьбе с коррупцией, но вместе с тем они говорят, что конкретных результатов достигнуто не было. И это означает, что в общем-то вопросы, связанные с борьбой с коррупцией будут находиться в поле зрения МВФ. Открытым остается вопрос, насколько активно мы собираемся бороться с коррупцией. Наличие политической воли может дать возможность найти консенсус или какие-то компромиссы, которые могут быть предприняты внутри ВРУ. Поскольку ВРУ должна голосовать за большое количество законов, связанных с тем, что обязательства, которые Украина на себя взяла перед МВФ, должны быть выполнены.

Ранее бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко отметил, что Украина очередной транш от МВФ использует в основном для погашения ранее взятых кредитов.

Политолог Олег Саакян высказал мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда — один из основных индикаторов для других кредиторов.