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    МВФ: решение суда по долгу перед РФ не влияет на сотрудничество с Украиной

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (368)

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    В фонде подчеркнули, что "решение суда Лондона не меняет заключения миссии МВФ, что Украиной были соблюдены все требования в рамках обновленной политики кредитования МВФ".
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Совет директоров МВФ признал, что на программу сотрудничества с Украиной не влияет решение Высокого суда Лондона по иску РФ по еврооблигациям на 3 млрд долларов, сказано в материалах МВФ, опубликованных сегодня. 

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    "Таким образом, решение суда Лондона не меняет заключения миссии МВФ, что Украиной были соблюдены все требования в рамках обновленной политики кредитования МВФ", — сказано в документах МВФ.  

    Между тем отмечается необходимость дальнейших усилий со стороны Украины по урегулированию ситуации с долгом перед РФ — это необходимо для достижения установленных программой сотрудничества целей.

    Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине, но решил заморозить выполнение решения до следующего заседания. Оно ожидается в конце мая. Также суд предоставил Украине право на апелляцию.

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