Киев обязался ввести абонплату за газ к концу августа - меморандум с МВФ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Украина взяла на себя обязательство до конца августа текущего года ввести отдельный тариф на распределение газа (так называемую "абонплату"), исходя из показателей мощности потребления "голубого" топлива. Об этом говорится в тексте меморандума правительства с Международным валютным фондом, обнародованном Министерством финансов.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. Согласно постановлению, с 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

"До конца августа 2017 года мы… применим тариф на распределение газа и отопление на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы — все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года", — цитирует документ УНИАН.

Также отмечается, что до конца сентября 2017 года данные изменения (разделение единого тарифа на газ на две составляющие: стоимость газа как товара и плата за его доставку) будут закреплены путем внесения изменений в постановление Кабмина №758.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ. В Нацкомиссии, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платежа. После этого президент Петр Порошенко заявил о необходимости приостановить абонплату за газ. В итоге НКРЭКУ решила приостановить действие своего решения о введение абонплаты за газ.