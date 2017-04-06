Эксперт: требования МВФ - суровые, а мы "включим дурачка"

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

Как скоро Украина выполнит предъявленные Фондом требования, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Кирилл Молчанов.

"По старой доброй традиции правительство Украины перед получением транша пообещало МВФ все, что угодно, а дальше они просто будут тянуть время и не выполнять эти требования. До транша дедлайны были выставлены прошлой осенью, и они были обозначены концом марта. В МВФ требовали до конца марта все эти реформы, по крайней мере, проголосовать в парламенте. Ничего не принято. Сейчас поставили по пенсионной реформе — конец апреля, по земельной реформе — конец мая. Естественно, что в апреле уже ничего не примут, и я очень сомневаюсь, что примут в мае. Украинская сторона будет просто «включать дурачка» и спускать на тормозах все эти хотелки от МВФ", — отметил Молчанов.

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МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.