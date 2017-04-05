Нацбанк сообщил, как выросли международные резервы НБУ после транша МВФ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Объем международных резервов Нацбанка вырос до 16,7 млрд долларов — максимального уровня с середины 2014 года.

Читайте также: ВБ требует от Украины реформ и дает сдержанный прогноз экономики

Как сообщается на сайте регулятора, это стало возможным благодаря поступлению очередного транша Международного валютного фонда и второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Регулятор отметил, что текущий объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

В НБУ напомнили, что всего с начала реализации программы EFF в марте 2015 года Украина получила от МВФ четыре транша на сумму 8,5 млрд долл.

Теперь Нацбанк ожидает получения еще трех траншей по программе EFF до конца 2017 года на общую сумму около 4,5 млрд долл., что позволит нарастить резервы до 21 млрд долл.

Ранее в среду четвертый транш МВФ в размере 1 миллиард долларов начал поступать в резерв Нацбанка Украины.