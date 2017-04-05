наверх
05.04.201718:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.88+ 0.07
  • USD27.12+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк сообщил, как выросли международные резервы НБУ после транша МВФ

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (380)

    (обновлено: )3
    Регулятор отметил, что текущий объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
    Национальный банк Украины
    Фото со страницы НБУ в Facebook

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Объем международных резервов Нацбанка вырос до 16,7 млрд долларов — максимального уровня с середины 2014 года. 

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    По сути это – некролог: соцсети о новом меморандуме с МВФ

    Читайте также: ВБ требует от Украины реформ и дает сдержанный прогноз экономики

    Как сообщается на сайте регулятора, это стало возможным благодаря поступлению очередного транша Международного валютного фонда и второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

    Регулятор отметил, что текущий объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

    В НБУ напомнили, что всего с начала реализации программы EFF в марте 2015 года Украина получила от МВФ четыре транша на сумму 8,5 млрд долл.

    Теперь Нацбанк ожидает получения еще трех траншей по программе EFF до конца 2017 года на общую сумму около 4,5 млрд долл., что позволит нарастить резервы до 21 млрд долл.

    Ранее в среду четвертый транш МВФ в размере 1 миллиард долларов начал поступать в резерв Нацбанка Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержание в Петербурге предполагаемых пособников террористов
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Национальный банк Украины
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...