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    ВБ требует от Украины реформ и дает сдержанный прогноз экономики

    Тема:

    Экономика Украины, курс гривны, цена нефти (458)

    (обновлено: )8720
    Внешняя конъюнктура остается достаточно ненадежным "другом" Украины, и обеспечивать экономический рост в долгосрочной перспективе без реформ невозможно, считают во Всемирном банке (ВБ).
    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    За последние три года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 15 лет, именно благодаря реформированию в прошлом году после двух лет падения возобновился экономический рост (двухпроцентный рост прогнозируют  и в 2017 году). Однако риски сохраняются, Украине необходимо ускорить реформы. Об этом сказала на пресс-конференции в Киеве директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

    По ее словам, ВБ прогнозирует рост ВВП Украины в размере 2%, "прогноз экономического роста остается сдержанным", а вызовы увеличиваются из-за конфликта на востоке страны.

    При этом Кахконен отметила, что украинская "экономика, наконец, стабилизировалась и начала восстанавливаться, это восстановление стало возможным благодаря реформам".

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
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    "Если реформы будут проводиться и дальше, если будет ускорение реформ, среднесрочные экономические перспективы будут выглядеть намного лучше, экономический рост может ускориться до 4%. Если реформ не будет, экономические перспективы будут оставаться слабыми", — сказала Кахконен.

    Она добавила, необходимо реализовать ключевые реформы — пенсионную, земельную, усилить борьбу с коррупцией, реформировать систему охраны здоровья и энергетический сектор.

    Координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан тоже назвал прогноз двухпроцентного роста "сдержанным". Что до достигнутого роста (2,3%) в 2016 году, то он отметил рекордный урожай (аграрный сектор вырос на 6%) и рост на 20% инвестиций в основной капитал.

    Кхан также подчеркнул, что "рост в 2,3% — это мало, надо расти больше". А для этого, по его словам, Украине необходимо продолжить проведение реформ, хотя "есть препоны" (от слабости мировой экономики до конфликта на востоке Украины — он влияет на металлургию и энергетику). 

    Ускорить реформы для достижения четырехпроцентного роста необходимо и по той причине, что такой рост уже ощутят граждане, в стране начнут снижаться показатели бедности, сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

    По ее словам, достигнутый в 2016 году рост в 2,3% говорит о том, что во многих секторах экономики "остаются проблемы".

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    112 Украина/Youtube
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    "Хорошая новость заключается в том, что в конце минувшего года и в течение первых двух месяцев текущего года внешние цены на экспортную продукцию Украины начали восстанавливаться. Плохая новость в том… что уже произошла определенная коррекция (цен — Ред.). Как видите, внешняя конъюнктура остается достаточно ненадежным нашим другом. И обеспечивать экономический рост в долгосрочной перспективе без реформ невозможно", — отметила Головач.

    Она также подчеркнула, что "риски остаются значительными". Так, в значительной степени негативно на прогноз ВБ повлияла торговая блокада Донбасса, "поскольку и производство стали, и производство электроэнергии составляют значительные доли прибыльного производства нашей страны, и мы вынуждены корректировать наш прогноз, учитывая эти риски".

    По словам экономиста, поэтому именно сейчас необходимо реализовать реформы, пусть даже они окажутся политически сложными — но необходимо укреплять доверие инвесторов, улучшать бизнес-климат и восстанавливать конкурентоспособность экономики.

    Головач отметила, что в ВБ считают это возможным, поскольку в прошлом году "появились первые признаки того, что реформы помогли восстановить инвестиционную активность".

    "Впервые за 10 лет мы имеем рост инвестиций в основной капитал на уровне 20%, это самый большой показатель с 2007 года", — сказала экономист. По ее мнению, это говорит о том, что путем реформ можно постепенно восстановить инвестиционный климат.  Головач подчеркнула, что речь идет, в частности, о реформах, связанных с расходной частью бюджета.

    По ее словам, это необходимо, поскольку в 2016 году дефицит бюджета (без учета "Нафтогаза") вырос вдвое, и в 2017 году прогнозируется его рост, поскольку выросла минимальная зарплата. Головач отметила, что в связи с этим пришлось несколько ухудшить и прогноз по инфляции на 2017 год: "сейчас мы ожидаем инфляцию на уровне 10%".

    Юрий Гаврилечко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Кроме того, в ВБ ожидают рост государственного долга с 81%  до 88% ВВП по результатам 2017 года. А рост долга приводит к тому, что любые займы для Украины становятся более дорогими, отметила экономист. Поэтому "важным вопросом правительства является снижение уровня государственного долга". А для этого — "необходимо провести структурные реформы в пенсионной сфере, в сфере охраны здоровья, в сфере образования, в сфере социального обеспечения".

    Напомним, ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса.

    Следует признать: слово "реформы" не очень воодушевляет граждан. По данным ООН, 60% украинцев живут за чертой бедности (и это после 25 лет непрерывных реформ!).

    Даже работа не всегда спасает от бедности. Так, министр социальной политики Андрей Рева ранее сообщил, что только 56,2% трудоспособного населения Украины имеют работу, при этом почти 20% из них попадают в категорию бедных.

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