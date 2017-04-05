ВБ требует от Украины реформ и дает сдержанный прогноз экономики

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

За последние три года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 15 лет, именно благодаря реформированию в прошлом году после двух лет падения возобновился экономический рост (двухпроцентный рост прогнозируют и в 2017 году). Однако риски сохраняются, Украине необходимо ускорить реформы. Об этом сказала на пресс-конференции в Киеве директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По ее словам, ВБ прогнозирует рост ВВП Украины в размере 2%, "прогноз экономического роста остается сдержанным", а вызовы увеличиваются из-за конфликта на востоке страны.

При этом Кахконен отметила, что украинская "экономика, наконец, стабилизировалась и начала восстанавливаться, это восстановление стало возможным благодаря реформам".

"Если реформы будут проводиться и дальше, если будет ускорение реформ, среднесрочные экономические перспективы будут выглядеть намного лучше, экономический рост может ускориться до 4%. Если реформ не будет, экономические перспективы будут оставаться слабыми", — сказала Кахконен.

Она добавила, необходимо реализовать ключевые реформы — пенсионную, земельную, усилить борьбу с коррупцией, реформировать систему охраны здоровья и энергетический сектор.

Координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан тоже назвал прогноз двухпроцентного роста "сдержанным". Что до достигнутого роста (2,3%) в 2016 году, то он отметил рекордный урожай (аграрный сектор вырос на 6%) и рост на 20% инвестиций в основной капитал.

Кхан также подчеркнул, что "рост в 2,3% — это мало, надо расти больше". А для этого, по его словам, Украине необходимо продолжить проведение реформ, хотя "есть препоны" (от слабости мировой экономики до конфликта на востоке Украины — он влияет на металлургию и энергетику).

Ускорить реформы для достижения четырехпроцентного роста необходимо и по той причине, что такой рост уже ощутят граждане, в стране начнут снижаться показатели бедности, сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

По ее словам, достигнутый в 2016 году рост в 2,3% говорит о том, что во многих секторах экономики "остаются проблемы".

"Хорошая новость заключается в том, что в конце минувшего года и в течение первых двух месяцев текущего года внешние цены на экспортную продукцию Украины начали восстанавливаться. Плохая новость в том… что уже произошла определенная коррекция (цен — Ред.). Как видите, внешняя конъюнктура остается достаточно ненадежным нашим другом. И обеспечивать экономический рост в долгосрочной перспективе без реформ невозможно", — отметила Головач.

Она также подчеркнула, что "риски остаются значительными". Так, в значительной степени негативно на прогноз ВБ повлияла торговая блокада Донбасса, "поскольку и производство стали, и производство электроэнергии составляют значительные доли прибыльного производства нашей страны, и мы вынуждены корректировать наш прогноз, учитывая эти риски".

По словам экономиста, поэтому именно сейчас необходимо реализовать реформы, пусть даже они окажутся политически сложными — но необходимо укреплять доверие инвесторов, улучшать бизнес-климат и восстанавливать конкурентоспособность экономики.

Головач отметила, что в ВБ считают это возможным, поскольку в прошлом году "появились первые признаки того, что реформы помогли восстановить инвестиционную активность".

"Впервые за 10 лет мы имеем рост инвестиций в основной капитал на уровне 20%, это самый большой показатель с 2007 года", — сказала экономист. По ее мнению, это говорит о том, что путем реформ можно постепенно восстановить инвестиционный климат. Головач подчеркнула, что речь идет, в частности, о реформах, связанных с расходной частью бюджета.

По ее словам, это необходимо, поскольку в 2016 году дефицит бюджета (без учета "Нафтогаза") вырос вдвое, и в 2017 году прогнозируется его рост, поскольку выросла минимальная зарплата. Головач отметила, что в связи с этим пришлось несколько ухудшить и прогноз по инфляции на 2017 год: "сейчас мы ожидаем инфляцию на уровне 10%".

Кроме того, в ВБ ожидают рост государственного долга с 81% до 88% ВВП по результатам 2017 года. А рост долга приводит к тому, что любые займы для Украины становятся более дорогими, отметила экономист. Поэтому "важным вопросом правительства является снижение уровня государственного долга". А для этого — "необходимо провести структурные реформы в пенсионной сфере, в сфере охраны здоровья, в сфере образования, в сфере социального обеспечения".

Напомним, ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса.

Следует признать: слово "реформы" не очень воодушевляет граждан. По данным ООН, 60% украинцев живут за чертой бедности (и это после 25 лет непрерывных реформ!).

Даже работа не всегда спасает от бедности. Так, министр социальной политики Андрей Рева ранее сообщил, что только 56,2% трудоспособного населения Украины имеют работу, при этом почти 20% из них попадают в категорию бедных.