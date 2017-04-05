Запрет денежных переводов из РФ не ударит по экономике - НБУ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Запрет денежных переводов из России в Украину с помощью платежных систем не нанесет большого вреда украинской экономике, заявили РИА Новости в пресс-службе Национального банка.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

"По предварительным прогнозам, такое решение… не нанесет значительного влияния на экономику, ведь вполне вероятна переориентация переводов через альтернативные каналы, в частности банковские счета, почтовые переводы", — прокомментировали в финрегуляторе введенные ограничения.

В Нацбанке также сообщили, что в 2016 году из РФ в Украину было осуществлено денежных переводов на сумму 935,5 миллиона долларов, или 37,6% от всех трансграничных переводов в страну. За январь-февраль 2017 года объемы переводов из РФ в Украину составил более 95 миллионов долларов, что составляет 27,73% всех трансграничных переводов в страну. За этот период больше всего переводов поступило через Western Union и MoneyGram.

Согласно подписанного Путиным закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Госдума приняла данный закон 22 марта. Документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, пояснял ранее один из его авторов, депутат Владислав Резник. Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем.

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Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет "Сбербанк", "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).