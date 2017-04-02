Не просто убытки. Эксперты о запрете денежных переводов из РФ в Украину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вследствие введения запрета на денежные переводы в Украину из РФ многие украинские граждане, работающие в России, будут вынуждены искать неформальные способы передачи домой заработанных ими денег, и это увеличит криминальную составляющую процесса. Украинские домохозяйства потеряют часть средств, а некоторые украинцы задумаются об эмиграцию в Россию, считают эксперты.

Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Госдума РФ приняла данный закон 22 марта. Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Это был ответ на действия Киева. Напомним, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

О каких суммах речь?

За 2016 год в Украину из разных стран мира поступила сумма порядка 6 миллиардов долларов — "это средства, которые украинские граждане отослали в Украину своим родственникам от той деятельности, которую ведут за пределами Украины". Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин

По его словам, в среднем в Украину поступало 1,4 млрд долларов ежеквартально (в первый квартал года обычно поступает меньше средств, а в четвертый квартал больше).

Страной, из которой украинские граждане более всего переводят средств в Украину, является Россия — "это 25% от суммы переводов".

Эксперт сообщил, что около 40% всех средств переводится путем открытия банковских счетов, 40% переводится при помощи международных платежных систем, и 20% переводов — "осуществляются неформальными каналами".

Через открытие счетов в банках переводят домой деньги те работники, которые трудятся легально, отметил Пендзин. Что до платежных систем, то, по его словам, как правило, работниками использовались системы мировых брендов.

"Когда мы говорим о неформальных каналах, то надо понимать: определенная часть людей, которые работают нелегально, передавали заработанные деньги, скажем, через водителей, через другие механизмы трансграничные", — отметил экономист.

По его словам, "та ситуация, которая сегодня состоялась в связи с введением запрета РФ на использование международных платежных систем для перевода денег в Украину, собственно, ограничивается суммой тех 40%, которые поступали в Украину в рамках этих платежных систем".

Если говорить о суммах, то речь идет о 150 миллионах долларов, которые ежеквартально переводились из России на Украину через платежные системы.

"За январь-февраль этого года, по данным НБУ, из России на Украину уже пришло более 90 миллионов долларов", — добавил эксперт.

По всей видимости, часть из тех, кто не сможет пользоваться платежными системами, будут открывать счета и пользоваться Swift-переводами. Однако, отметил Пендзин, с учетом того, что происходит сейчас на Украине с "дочками" российских банков, это будет дорогое удовольствие.

"Поэтому мы должны понимать, что эти средства объективно, к сожалению, выйдут в "тень" и будут переводиться неформальными путями, что увеличит криминальную составляющую в этих процессах", — констатировал эксперт.

Деньги и контроль

Решение Совфеда, одобрившего закон о запрете денежных переводов из РФ в Украину, отчасти преследует цель решить вопросы контроля и безопасности, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк. По его мнению, есть смысл задаться вопросом: "чего достигает РФ, максимально усложняя перевод денег, особенно нелегальных в Украину?"

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экономический эксперт Всеволод Степанюк

Эксперт напомнил, что "в России, по некоторым оценкам, работают около 2,5 миллионов украинцев, из них 2 миллиона легально и полмиллиона нелегально".

"Я не думаю, что это (запрет — Ред.) сильно коснется тех, кто работает легально. Тут механизм очень простой: человек открывает карточку, дубликат пересылает своим родственникам, и они здесь, конечно, с некоторыми потерями… снимают с карточки наличные в любом банкомате", — сказал эксперт.

Нелегально работающие тоже смогут открыть счет, но, по словам Степанюка, они будут нести гораздо большие потери.

Эксперт пояснил: "В РФ банковская система не является налоговым агентом, то в Украине — является. И очевидно, что родственники, получившие деньги, попадают под уплату подоходного налога, поскольку объяснить происхождение денег они не смогут".

"Российская Федерация таким образом достигает контроля над гастарбайтерами с Украины. Нелегалы должны будут открыть счета в банках, либо пользоваться какими-то криминальными каналами. Но я думаю, дешевле все-таки открыть счета и официально заявить о своих доходах. Соответственно, идти и получать разрешение на работу, потому что, рано или поздно, все равно контролирующие структуры узнают, что человек живет, работает, получает какие-то деньги. Вопрос контроля и безопасности имеет место в этом решении (Совфеда — Ред.)", — сказал Степанюк.

По словам эксперта, "для Украины это негативно, это приведет к потерям для украинских домохозяйств, которые получали эти деньги — эти потери могут достичь 10-15% от тех сумм, которые переводились, за счет сложности переводов и необходимости уплаты налогов.

Деньги и демография

Всеволод Степанюк отметил, что сложившаяся ситуация "может стимулировать украинских граждан к эмиграции в РФ". По данным эксперта, в 2016 году, по разным данным, около 700 тысяч граждан Украины попросили убежища в РФ — "и часть из них хочет стать гражданами РФ".

"Когда человек имеет доход и работает в стране, которая практически ничем не отличается — ментально, языково, культурно — от той страны, из которой он уехал, то логично, в случае больших препятствий по передвижении через границу, там и остаться, и перетащить туда свою семью", — резюмировал эксперт.

Он напомнил, что украинцы едут не только в Россию: "например, польские власти заявляли, что они за счет украинских работников в значительной мере решили свою демографическую проблему".

"В Российской Федерации тоже остро стоит демографическая проблема. Поэтому стимулирование украинцев к эмиграции в РФ также может быть направлено на решение этой проблемы. Конечно, полностью ее решить там не удастся, но — хотя бы частично, на пару десятилетий", — предположил Степанюк, добавив, что трудности перевода денег "будут влиять на решения физических лиц, в какой стране проживать".

Сплошные нарушения

Насколько законны запреты? Степанюк подчеркнул, что решения (сначала Киева, а затем, в ответ, Москвы), обеспечившие все эти "трудности перевода", противоречат действующим законам и международным соглашениям.

"Напомню, что действует между Украиной и РФ договор о дружбе и стратегическом партнерстве, действуют договоры о защите инвестиций, а всем известно, что денежные средства являются, с одной стороны, инвестицией, с другой стороны, имуществом физлица, которое подпадает под множество законов, защищающих имущественные права… Но, к сожалению, нарушения со стороны Украины тянут за собой подобные ответные (нарушения — Ред.) со стороны России", — отметил Степанюк.

По его словам, война запретов даст "для России небольшой плюс, а для Украины — это большой минус".

Почему заробитчане боятся банков?

Принимавший участие в пресс-конференции экономический эксперт Виктор Скаршевский напомнил, что ход России — "это ответная санкция" после соответствующего решения Киева.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экономический эксперт Виктор Скаршевский

"Украина в октябре прошлого года ввела запрет на шесть российских платежных систем и запретила переводить украинским гастарбайтерам через эти системы заработанные деньги… И мы получили очень естественно эту реакцию от России", — сказал эксперт.

По его словам, можно оценить последствия российского запрета, посмотрев, как повлиял украинских запрет: уже есть статистика. Как и следовало ожидать, значительная часть переводов ушла в "тень": "в четвертом квартале 2016 года денежные переводы из России в Украину сократились в 1,7 раза".

"Если в четвертом квартале 2015 года это было 309 миллионов долларов, то в четвертом квартале 2016 года — 178 миллионов долларов, произошел резкий обвал", — сообщил Скаршевский, добавив, что это — последствия запрета российских платежных систем.

По мнению эксперта, напрасны ожидания, что теперь, после российской ответной санкции, работающие в РФ украинцы перейдут в банковскую систему платежей — "не перейдут".

Он привел цифры: в данный момент через банковскую систему из России в Украину перечисляется всего-навсего 3% всех денежных переводов. В 2011-12 годах это было 15-16%. То есть, за последние пять лет наблюдается тенденция сокращения доли банковских переводов.

"И этому есть простое объяснение: большинство украинских гастарбайтеров работают в России нелегально, поэтому они не пользуются банковской системой. Они могут и там "засветиться", они могут "засветиться" и в Украине, потому что банки в Украине действительно являются налоговыми агентами", — констатировал Скаршевский.

Он привел официальные данные МИД РФ: в России на данный момент проживает 4 миллиона украинцев.

"Согласно данным миграционной службы РФ, 2,1 млн из них — трудоспособные. Причем, по информации Федеральной службы статистики РФ и Госкомстата Украины, официально трудоустроенных украинцев в России всего 170 тысяч. Что говорит о большом количестве нелегальных работников— гастарбайтеров, которые никогда не будут менять свой статус и не будут пользоваться услугами банковской системы", — подчеркнул эксперт.

По мнению Скаршевского, можно сделать такой прогноз: в результате "войны запретов" произойдет "еще большая тенизация денежных переводов (…), а последствия всех этих политических передряг более всего почувствуют на своих кошельках украинские граждане".