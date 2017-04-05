Курс валют НБУ: евро подорожал до 28,88 грн

КИЕВ, 05 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 5 апреля, на уровне 2711,90 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2888,44 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,795 гривен за 10 рублей.

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Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.