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05.04.201709:37
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро подорожал до 28,88 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2888,44 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,795 гривен за 10 рублей. Доллар стоит по 2711,90 грн.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 05 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 5 апреля, на уровне 2711,90 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2888,44 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,795 гривен за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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