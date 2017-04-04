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04.04.201709:22
Курсы валют НБУ
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    Экономика

    Курс валют НБУ: доллар стоит 27,02 грн, евро - 28,81

    Тема:

    Экономика Украины, курс гривны, цена нефти (453)

    (обновлено: )41
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2881,10 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,814 гривен за 10 рублей.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 04 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 4 апреля, на уровне 2702,46 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2881,10 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,814 гривен за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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