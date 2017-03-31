Спецкор: обыск ГПУ в компании Кауфмана: изъяли табачку и валюту

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Более ста обысков проходит в разных городах Украины в рамках дела о "монополисте табачного рынка". Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Поверьте на слово, что мы знаем всю паутину. Это десятки компаний, в том числе фирмы-транзитеры, которые через оффшорные схемы выкачивали деньги, запрещенные для вывоза из Украины. По всем этим адресам сейчас идут обыски. Этим объясняется огромное количество правоохранителей — до тысячи человек, которые задействованы сегодня в следственных действиях", — сообщил Луценко.

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Глава МВД Арсен Аваков отметил, что обыски проводились в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Подробнее об обысках, которые проводились в Одессе, сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Тарасенко.

Что известно об этих обыски? Где и по какому поводу правоохранители их проводили?

— Есть информация о том, что обыски были проведены на территории офисов, а также подсобных помещений табачной компании "Тедис", довольно крупная компания, владельцем которой называют одесского олигарха Бориса Кауфмана. И обыски были проведены как на территории центрального офиса, на проспекте Шевченко, так и в помещениях, где содержатся именно табачные изделия, это на поселке Котовского, немного дальше от центра. Как известно, были изъяты сотрудниками полиции как табачные изделия в довольно больших объемах и разных марок, так и валюта — доллары, евро. Объемы изъятого пока не уточняются, сотрудники полиции еще не дали точного отчета о своих обысках, что они нашли и насколько это было законно, то, что находилось на территории предприятий "Тедиса". Также нет информации от руководства и пресс-службы компании "Тедис", телефоны их офиса молчат. Они не говорят, что же у них нашли и насколько они считают законным то, что происходило на территории их помещений.

Известно, в чем конкретно подозревают этого монополиста табачного рынка? Юрий Луценко сообщал, что выводились средства — 2,5 миллиарда гривен в Россию?

— Да, вот было заявление и Арсена Авакова, который заявил, что конечным бенефициаром табачной компании "Тедис" является именно одесский предприниматель Борис Кауфман, и его компанию обвинили в крупных махинациях и выводе более 2,5 миллиардов гривен в РФ. Так ли это, пока что доказательств нет. И насчет террористических организаций тоже, пока не будет конечных доказательств, говорить об этом сложно, пока что полиция не предоставили конкретных заявлений об этом, и доказательств таких у нас нет.

Обшуки в рамках справи про "монополіста тютюнового ринку" в ефірі "ГС" прокомментував також заввідділом контролю над тютюнопалінням Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я Костянтин Красовський.

Що зараз взагалі відбувається?

— Нарешті, все ж таки якийсь порядок наведено на ринку. Компанія "Тедіс" була створена в Росії за назвою "Мегаполіс", причому це був такий зговір картельний між транснаціональними тютюновими компаніями і російською владою. Значить, по 20% отримали ці компанії: "Філіп Моріс Інтернешнл" і "Джапан Тобакко Інтернешнл", але інші тютюнові компанії також погодилися продавати сигарети виключно через цю компанію. Російська влада там призначила якихось так званих бізнесменів, щоб російську сторону там представляли. У 2010 році, як тільки обрали президентом Януковича, "Мегаполіс" прийшов в Україну, і швидко-швидко всі, хто торгував оптовими сигаретами, продали свої компанії абсолютно добровільно, звичайно, у цей "Мегаполіс".

І знову ж таки, "Філіп Моріс Інтернешнл" і "Джапан Тобакко Інтернешнл" отримали по 20%, і всі тютюнові компанії продавали свої сигарети виключно "Мегаполіс України". От стало відомо, що ця компанія російська, і вони провели ребрендинг і змінили на "Тедіс". І фактично вони монополісти на тютюновому ринку. На жаль, вони сприяють тому, що українці, не тільки українці, курять більше, бо відомо, що в Україні продається набагато більше сигарет, ніж викурюється, а решта — вивозиться контрабандою до країн ЄС і не тільки. І звичайно, якщо якась компанія є монополістом, вона не може не знати, що деякі свої партії сигарет вона продає контрабандистам.

Наскільки велика зараз частка контрабанди, контрафакту на тютюновому ринку України?

— На тютюновому ринку України практично немає ні контрабанди, ні контрафакту, бо в ньому нема сенсу. Українські сигарети настільки дешеві, що деякий контрафакт не може конкурувати за ціною. В ЄС за оцінками звіту, який профінансували тютюнові компанії, частка контрафакту менше 1%, при тому, що там ціни на сигарети можуть бути і десять євро за пачку.

Тому про контрафакт — це такі казочки. Але ось контрабанда, коли вивозиться з країни, де малі податки і ціни, до країн, де ціни і податки вище, так, вона існує, тому ось з України вивозиться не менше десяти мільярдів сигарет, вони обкладаються податками в Україні, але викурюються за її межами.

Зараз у зв’язку з антитютюновою політикою держави, як ринок тютюну буде взагалі розвиватися?

— Я маю надію, що він буде скорочуватися, тому що взагалі в 2008 році в Україні було продано 125 мільярдів сигарет, в 2015 році вже 75. У 2016 році ринок трошки збільшився, але за рахунок того, що тютюнові компанії просто свідомо пішли на збитки. От на днях "Філіп Моріс" декларував, що в 2016 році вони отримали один мільярд гривень збитків. Тому що вони продавали сигарети дешевше собівартості, щоб отримати трошки споживачів. І я маю надію, що через 20-30 років тютюновий ринок в Україні взагалі щезне, ніхто не буде курити.

Ранее замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире "ГС" заявил, что местные власти будут контролировать, в каких местах продаются сигареты и алкоголь, если будут выдавать лицензии на их продажу сами.