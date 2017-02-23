Либерализация для бизнеса от НБУ: эксперт спрогнозировал курс доллара

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Нацбанк провел новый раунд валютной либерализации и смягчил несколько валютных ограничений для бизнеса. С 23 февраля вступает в силу решение регулятора, которым он освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в виде гарантийного взноса, залога, задатка, депозита или же гарантии. Такие взносы до этого дня должны были вносить для участия в аукционах, торгах или тендерах, которые проводят резиденты.

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Также банкам теперь разрешается покупать валюту в пользу клиента, если сумма собственной валюты на его счете не превышает 100 тысяч долларов США. Это в четыре раза выше действующего лимита на уровне не выше 25 тысяч долларов.

Как нововведения НБУ отразятся на экономике и валютном рынке, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Объясните суть новой либерализации от регулятора.

– Первая часть – это технические вопросы. Это связано с тем, что до сегодняшнего момента действовала формула правильная в кризисной ситуации, что вся валюта, которая поступает на счета резидентов, должна продаваться либо 100%, либо в каких-то других соотношениях.

Чем сильнее кризис, тем больше валюты нужно продавать. Например, сегодня действует норма 65% от всей поступающей выручки, что должно быть продано в течение трех дней на валютной бирже. К чему это приводило? Для того, чтобы участвовать в аукционе, нужно дать некий задаток от заявленной стартовой суммы. Условно – 10%.

И естественно, нерезидент перечисляет сюда на счета валюту. И вот до этого момента действовало правило, что часть этой валюты должна быть немедленно продана. А потом на аукционе этот нерезидент проигрывает, не удается ему купить этот объект, и деньги нужно возвращать. А курс поменялся, исходя из нашей внутренней ситуации. Естественно, нерезидент, не победив на конкурсе, ничего не сделав, уже потерял какие-то свои денежные вложения.

Поэтому для того, чтобы выровнять эту ситуацию, НБУ принял правильное решение о том, что эти деньги не подлежат правилу по обязательной продаже. Поэтому в данной ситуации это технические правила для того, чтобы стимулировать и улучшить правила работы различных залоговых или других аукционов, бирж и т.д.

Это же касается только нерезидентов?

– Это касается только нерезидентов. Потому что мы же понимаем, что у нас внутри Украины все расчеты проходят исключительно в гривне. Поэтому все резиденты, участвуя на подобных аукционах, должны вносить залоги либо доли исключительно в гривне.

Если ли смысл вообще смягчать подобное правило для резидентов?

– Правила для резидентов и так абсолютно свободны. Любой резидент при наличии денежных средств имеет право участвовать в любых аукционах при том, что он докажет, что денежные средства у него абсолютно "белые и пушистые".

Что касается внутренних операций, то в различной степени кризиса действуют разные правила в рамках валютного регулирования. На сегодняшний момент все валютные поступления на счета резидентов должны быть проданы на валютной бирже в пределах 65% обязательно. И если в дальнейшем тебе нужна будет валюта, то ты опять выходишь на валютную биржу и покупаешь себе эту валюту под наличие импортного контракта.

Это сделано для того, чтобы стимулировать резидентов максимально быстро оперировать на своем рынке в гривневой массе, чтобы стабилизировать курсовую стабильность, чтобы резиденты не занимались валютными спекуляциями.

Если у тебя на счету находится порядка 25 тысяч долларов, и тебе, например, нужно было купить какую-то валюту для какого-то контракта, то ты обязан в первую очередь использовать валюту, которая находится у тебя на счету. А сегодня эта норму подняли для того, чтобы было удобство для наших предприятий и организаций, чтобы можно было нормально планировать свои валютные экспортные, импортные операции.

Например, у тебя на счету 100 тысяч долларов, ты планируешь два месяца провести какую-то импортную закупку в пределах этих денег. А сегодня тебе нужно купить 20 тысяч, оплатить по каким-то обязательствам. Если раньше ты должен был заплатить эти деньги со своих этих 100 тысяч долларов, то сегодня НБУ разрешает тебе эти 20 тысяч долларов купить на валютной бирже. То есть тем самым увеличился доступ к валютным вложениям.

Для бизнеса и банков эти смягчения регулятора только на пользу?

– Конечно. Это сигнал для бизнеса о том, что мало-мальски ситуация на валютном рынке успокаивается, зазор для активности расширяется. Поэтому это, конечно, плюс.

Вы не ожидаете каких-то колебаний, на курсе могут как-то отразиться эти нововведения?

– Нет. В данной ситуации именно эти постановления не связаны со стимулированием спекулятивных операций на рынке. Связаны исключительно со стимулированием экспортно-импортных операций и участия нерезидентов, привлечением нерезидентов к участию в различных аукционах и торгах.

Какие еще смягчения планирует НБУ в ближайшее время?

– В данной ситуации все зависит от глобальной ситуации внутри страны. Поэтому люфт для изменений правил всегда существует. Это уменьшения норм обязательного резерва, это и увеличение возможности покупки объема валюты населением. Сегодня в пределах 150 тысяч гривен можно купить.

В конце концов, полностью снять контроль государства за валютными экспортно-импортными операциями. Но все это зависит от баланса государства и части прихода, расхода валюты.

Если у нас поступления валюты в страну увеличиваются и потребность, и внутренняя потребность в валюте снижается, то, конечно, валюты больше, более свободно на валютном рынке. Если наоборот, то государство в этой ситуации ужесточает правила.

Для физических лиц когда могут смягчить ограничения?

– Никто не знает. У нас есть административные правила, которые так или иначе иногда вводятся под какие-то конкретные задачи. Мы, к сожалению, сегодня можем констатировать только одно – что пока сегодня индекс экономической активности в Украине падает, поэтому сказать о том, что у нас будет в ближайшие месяц, два, три какие-то экономические скачки, к сожалению, не получится.

Даже глава НБУ Валерия Гонтарева не знает?

– Я думаю, не знает.

Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана – социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.