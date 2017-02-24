Гаврилечко: банкротство "ПриватБанка" - преступная небрежность НБУ

КИЕВ,24 фев — РИА Новости Украина. Бывшим владельцам национализированного "ПриватБанка" могут угрожать уголовные расследования, если согласованный с Международным валютным фондом независимый аудит покажет, что экс-владельцы сознательно довели банк до банкротства. Об этом заявила председатель Нацбанка Валерия Гонтарева. Она рассказала, что для независимого аудита активов "Привата" новый менеджмент банка уже нанял компанию Ernst&Young. Для того же будет отобрана международная компания для управления проблемным портфелем "Привата", чтобы все было прозрачно, отметила Гонтарева.

Свое мнение по поводу банкротства "ПриватБанка" высказал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Банковский надзор никто не отменял и подобную функцию Нацбанка никто не снимал. И есть Нацбанк ничего подобного не видел все годы существования ПриватБанка, а банк был доведен до банкротства, то это могло произойти только по двум причинам. Либо сговор топ-менеджмента "Привата" с руководством НБУ, либо преступной небрежностью того самого руководства НБУ. Других вариантов нет", — заявил эксперт.

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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.