Аваков задекларировал фирмы на Кипре, акции "Металлиста" и много валюты

КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited, свидетельствуют данные единого госреестра Украины деклараций о доходах чиновников.

Аваков вместе с женой владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,9 и 70,90 кв. м, а также квартирой в Чугуеве площадью 55,4 кв. м, земельным участком в с. Коробочкино Харьковской области площадью 1,2 тыс. кв. м. Жена министра также владеет земельным участком в с. Коробочкино площадью 1,2 тыс. кв м.

Кроме того, министр арендует номер в отеле площадью 77,6 кв. м.

В декларации также указано, что Аваков — владелец 12 акций ФК "Металлист" стоимостью 3 грн, владеет 100% капитала в итальянской компании Avitalia s.r.l. стоимостью 8 млн 832 тыс грн, 99,99% капитала в ООО "Трастовая компания Авакова" (в стадии ликвидации) стоимостью 205 тыс 478 грн (0,01% этой компании — у сына Авакова Александра).

В 2016 году Аваков задекларировал доход в виде зарплаты в сумме 466 тыс 121 грн и доход от погашения стоимости казначейских военных обязательств в сумме 20 тыс грн и погашение купонов по ним — 2,8 тыс грн.

На счету в "Укрэксимбанке" глава МВД хранит 626 тыс 348 грн, в "Сбербанке" — $175 тыс, 804,338 тыс грн, а также 200 тыс грн в виде активов в драгоценных металлах, 15 тыс грн, $12,8 тыс, 65 тыс евро и 870 тыс. британских фунтов, 3015 канадских долларов, 96 тыс японских иен наличных средств.

В графе финансовых обязательств Аваков указал дивиденды по решению общего собрания Avitalia s.r.l. от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году в сумме 148 тыс. 423 грн.

Также Аваков задекларировал коллекции картин, коллекцию книг XVIII-XXI веков в количестве около 8 тыс. экземпляров, иконы, художественные наборы шахмат, коллекцию монет XVI-XXI веков в количестве 2652 тыс шт., коллекцию золотых монет из 24 предметов, марки, коллекцию холодного оружия XIX-XX веков и коллекцию вин.

Ранее заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий сообщил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства.