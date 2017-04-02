Турчинов заработал в 2016 году почти 2,2 млн грн - декларация

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал декларацию о доходах за 2016 год, в которой указал 2,2 миллиона гривен доходов, свидетельствуют данные единого госреестра деклараций о доходах чиновников.

В частности, зарплата Турчинова составляет 512,807 тысячи гривен, проценты от банковских вкладов – 1,7 миллиона гривен, доходы от отчуждения ценных бумах и корпоративных прав – 22,800 тысячи гривен.

При этом Турчинов имеет на банковских счетах 49,805 тысячи гривен, 810,387 тысячи долларов и 9,992 тысячи евро. Также Турчинов задекларировал наличными 735 тысяч долларов, 55 тысяч евро и 320 тысяч гривен. Кроме этого Турчинов задекларировал коллекцию старинных Библий, коллекцию картин и авторские права на книги и фильмы.

Жена Турчинова в прошлом году в целом заработала 447 тысяч гривен, она хранит в банке 9 тысяч евро и 1,271 тысячи гривен.

Жена Турчинова также владеет квартирой в Киеве площадью 382 квадратных метра и автомобилем Toyota Highlander 2013 года выпуска.

Ранее заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий сообщил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку электронных деклараций президента Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства.