наверх
02.04.201702:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    Турчинов заработал в 2016 году почти 2,2 млн грн - декларация

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (386)

    3
    Согласно поданной декларации, зарплата Александра Турчинова составляет 512,807 тысячи гривен, проценты от банковских вкладов – 1,7 миллиона гривен, доходы от отчуждения ценных бумах и корпоративных прав – 22,800 тысячи гривен.
    Александр Турчинов на заседании СНБО
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал декларацию о доходах за 2016 год, в которой указал 2,2 миллиона гривен доходов, свидетельствуют данные единого госреестра деклараций о доходах чиновников.

    Электронное декларирование в Украине
    Украинское фото
    Проблемы с е-декларированием привели к вопросу: а кто правит страной?

    В частности, зарплата Турчинова составляет 512,807 тысячи гривен, проценты от банковских вкладов – 1,7 миллиона гривен, доходы от отчуждения ценных бумах и корпоративных прав – 22,800 тысячи гривен.

    При этом Турчинов имеет на банковских счетах 49,805 тысячи гривен, 810,387 тысячи долларов и 9,992 тысячи евро. Также Турчинов задекларировал наличными 735 тысяч долларов, 55 тысяч евро и 320 тысяч гривен. Кроме этого Турчинов задекларировал коллекцию старинных Библий, коллекцию картин и авторские права на книги и фильмы.

    Жена Турчинова в прошлом году в целом заработала 447 тысяч гривен, она хранит в банке 9 тысяч евро и 1,271 тысячи гривен.

    Жена Турчинова также владеет квартирой в Киеве площадью 382 квадратных метра и автомобилем Toyota Highlander 2013 года выпуска.

    Ранее заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий сообщил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку электронных деклараций президента Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Александр Турчинов на заседании СНБО
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации