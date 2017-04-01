НАПК начало проверку деклараций Порошенко, Гройсмана и министров

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

"Мы начали проверки по президенту, премьер-министру, вице-премьерам и министрам", — отметил он.

Радецкий напомнил, что это первая категория должностных лиц согласно ст. 50 закона "О предотвращении коррупции".

Всего на сегодня, по его словам, НАПК проводит уже около 3 тыс. проверок. "Это специальные проверки, полные проверки по сообщениям обличителей, СМИ, граждан, общественных организаций и правоохранительных органов", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что срок подачи электронных деклараций для чиновников, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, завершился.