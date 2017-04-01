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    НАПК начало проверку деклараций Порошенко, Гройсмана и министров

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (384)

    (обновлено: )2401
    Как сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, всего на сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит уже около 3 тысяч проверок электронных деклараций.
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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    "Мы начали проверки по президенту, премьер-министру, вице-премьерам и министрам", — отметил он.

    Радецкий напомнил, что это первая категория должностных лиц согласно ст. 50 закона "О предотвращении коррупции".

    Всего на сегодня, по его словам, НАПК проводит уже около 3 тыс. проверок. "Это специальные проверки, полные проверки по сообщениям обличителей, СМИ, граждан, общественных организаций и правоохранительных органов", — уточнил он.

    Ранее сообщалось, что срок подачи электронных деклараций для чиновников, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, завершился.

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации