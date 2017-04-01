Срок подачи е-деклараций для чиновников завершился

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Срок подачи электронных деклараций для чиновников, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, завершился. Об этом сообщают Украинские Новости.

Второй этап декларирования длился с 1 января по 31 марта включительно.

Среди тех, кто обязан был подать до 31 марта декларацию: президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и члены Кабинета министров, депутаты Верховной Рады, а также сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и других силовых структур.

Также декларации должны были подать председатели областных государственных администраций, областных и местных советов.

Принимая во внимание сложности в работе реестра деклараций в последние дни марта, Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что высокопоставленные чиновники, которые по уважительной причине не смогли вовремя подать декларацию, смогут это сделать после 31 марта, и к уголовной ответственности привлекаться не будут.

Ранее сообщалось, что сайт Единого государственного реестра деклараций в последние дни марта не работал. На его главной странице была размещена информация о проведении технических работ.