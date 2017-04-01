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    Срок подачи е-деклараций для чиновников завершился

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (382)

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    Из-за сложностей в работе реестра деклараций в последние дни марта высокопоставленным чиновникам, которые по уважительной причине не смогли вовремя подать декларацию, разрешили это сделать после 31 марта.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Срок подачи электронных деклараций для чиновников, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, завершился. Об этом сообщают Украинские Новости.

    Защитник Юлии Тимошенко депутат Сергей Власенко
    Официальный сайт партии "Батькивщина"
    "Это издевательство". Депутат Власенко о не работающем реестре e-деклараций

    Второй этап декларирования длился с 1 января по 31 марта включительно.

    Среди тех, кто обязан был подать до 31 марта декларацию: президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и члены Кабинета министров, депутаты Верховной Рады, а также сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и других силовых структур.

    Также декларации должны были подать председатели областных государственных администраций, областных и местных советов.

    Принимая во внимание сложности в работе реестра деклараций в последние дни марта, Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что высокопоставленные чиновники, которые по уважительной причине не смогли вовремя подать декларацию, смогут это сделать после 31 марта, и к уголовной ответственности привлекаться не будут.

    Ранее сообщалось, что сайт Единого государственного реестра деклараций в последние дни марта не работал. На его главной странице была размещена информация о проведении технических работ.

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