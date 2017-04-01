Декларация Яценюка: доход 2 млн грн, без недвижимости и счетов за рубежом

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк накануне подал свою декларацию о доходах за прошлый год.

Как сообщили в пресс-службе партии "Народный фронт", общая сумма дохода Яценюка за 2016 год составила 2 млн 224 тыс. грн (в 2015 году доходы составили 1 млн 966 тыс. грн).

В эту сумму входит заработная плата за время пребывания на посту премьера (117,6 тыс. грн), проценты по банковским депозитам 1,5 млн грн (5201 грн в "Ощадбанке", 37 252 грн в "Райффайзен Банк Аваль", 1 млн 463 тыс. 832 грн в "Фортуна-Банк"), а также доход от предоставления имущества в аренду — 600 тыс. грн.

Согласно декларации экс-премьера, на его банковских счетах находится 543 млн 3 тыс. долларов и 4 млн 169 тыс. грн. Наличными Яценюк держит 475 тыс. долларов и 300 тыс. грн.

Совокупный доход жены Арсения Яценюка Терезии за 2016 составил 1 млн 397 тыс. грн. В эту сумму входит доход от предпринимательской деятельности (чуть более 1 млн грн) и проценты по банковским депозитам (320,5 тыс. грн в "Международном инвестиционном банке").

В декларации указаны военные облигации на сумму 100 тыс. грн, которые Яценюк приобрел в 2014 году.

Согласно задекларированному имуществу, он и члены его семьи не имеют недвижимости за рубежом, оффшорных компаний и счетов в иностранных банках. Как и ранее, он является собственником земельного участка в Украине площадью 30 соток, жилого дома и гаража общей площадью 343,5 кв.м, трех квартир общей площадью 342 кв. м (две в Киеве и доля в квартире в Черновцах), садового дома площадью 114,5 кв. м, машиноместа в Киеве на 13,4 кв. м.

В собственности Яценюка продолжает находиться автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска. Экс-премьер указал, что на правах аренды пользуется автомобилем Toyota Sequoia 2010 года выпуска, чего не было в предыдущей декларации.

Яценюк также задекларировал ружье BLAZER, которое принадлежит ему с 2011 года, коллекцию из 10 картин, собранную им, начиная с 1995 года. В списке ценностей также коллекция украинских и иностранных монет, собранная им с 1996 года.

Экс-премьер носит часы Breguet, а его жена — Winston.

В разделе "Финансовые обязательства" Яценюк указал предварительный договор (опцион) 2013 года с Княжицкой Л. Ф. на приобретение корпоративных прав на сумму 3 млн 788 тыс. 700 грн.

Кроме того, Яценюк задекларировал право на следующие торговые марки или коммерческие наименования: "Союз демократичних сил", СДС, "Фронт змін", "ФЗ", "ФП", "Арсеній", "Арсеній Яценюк", "Блок Арсенія Яценюка", "Новий курс", "Зміни майбутнє", "Зміни своє майбутнє"(графические изображения).

Ранее сообщалось, что киевский городской голова Виталий Кличко подал электронную декларацию о доходах за 2016 год, в которой, в частности, указал, что владеет девятью велосипедами.