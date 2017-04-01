Кличко указал в декларации 9 велосипедов, мотоцикл и 1,6 млн грн роялти

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Киевский городской голова Виталий Кличко подал электронную декларацию о доходах за 2016 год, в которой, в частности, указал, что владеет девятью велосипедами.

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Согласно данным, указанным в декларации, у мэра есть квартира в столице общей площадью почти 252 кв. м, прицеп-платформа Ironhorse Widebody 2013 года выпуска, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска и девять дорогих велосипедов (в прошлогодней декларации были указаны 7 велосипедов) торговых марок Scott, Coratec и Cannondale, два из которых он приобрел в прошлом году по 135 000 грн каждый.

Зарплата Кличко за год составила 147 920 грн, то есть в среднем по 12 300 грн ежемесячно.

Среди других доходов городского головы — 518 грн процентов от депозита в "Укрсиббанке", 4 770 грн процентов от депозита в "Банке Кредит Днепр", 1 660 000 грн — роялти. Также Кличко получил подарок от Национального олимпийского комитета Украины в неденежной форме, который оценил в 200 грн.

В "Укрсиббанке" на депозите у главы КГГА лежат 1 014 евро, 5 851 грн и 1 265 долларов. В "Банке Кредит Днепр" на счетах — 121 доллар, 119 578 грн. Наличными мэр держит 30 100 долларов и 42 000 евро.

В то же время о доходах супруги — Наталии Егоровой — в декларации киевского мэра ничего не указано. При этом на нее записаны: дом на 785,5 кв. м и 25 соток земли, а также два автомобиля — Toyota Sequoia 2014 года выпуска и Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска.

Ранее декларацию о доходах за прошлый год подал президент Украины Петр Порошенко.