Ответ бизнеса Киевсовету и Кличко: фиг вам

Анна Лаба, РИА Новости Украина

На пленарном заседании Киевского горсовета в четверг 16 марта было принято решение (поддержали 93 депутата), которое рекомендует всем предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в Киеве, прекратить какую-либо хозяйственную деятельность и взаимоотношения с юридическими лицами, которые находятся под прямым или опосредованным контролем физических или юридических лиц РФ.

Согласно решению, департамент промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевсовета (Киевской горгосадминистрации) должен обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой в трехмесячный срок сформировать перечень предприятий, юр- и физлиц РФ. А столичные предприятия, учреждения и организации в течение месяца должны прекратить все отношения с компаниями, которые прямо или опосредованно связаны с предприятиями и лицами РФ.

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Кроме того, данное решение предусматривает рекомендации киевскому городскому голове обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины для применения и/или расширения санкций по отношению к предприятиям и лицам РФ, в соответствии со специальным законодательством Украины о санкциях.

А кто будет пополнять бюджет?

Вероятно, депутаты Киевсовета не знакомы со статистикой налогового ведомства, и понятия не имеют, что по результатам 2015 года (а это пока последняя статистика, данные за прошлый год пока не публиковались), что сразу шесть компаний, зарегистрированных в Украине с львиной долей российского капитала, попали в топ-20 крупнейших налогоплательщиков в бюджет Киева. Это Проминвестбанк (89,4 млн), Киевстар (87,3 млн), МТС Украина (85,4 млн), Сбербанк России (57 млн), Альфа-Банк (45,9 млн), а также ВТБ Банк (45 млн). Кстати, в этом перечне не оказалось кондитерской корпорации Roshen и завода "Ленинская кузница", принадлежащих Петру Порошенко.

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предлагает рассматривать данное решение Киевсовета исключительно как рекомендацию.

"Никто, ни один орган власти, не может ввести это законодательно и обязательно для любого субъекта. Поэтому в данном случае есть рекомендация о том, чтобы не работали. Другой вопрос, о чем мы говорим: о том, чтобы мы не экспортировали, либо не импортировали продукцию? Если мы говорим про экспорт, то он выгоден для Украины. Если мы говорим про импорт, естественно, от него всех хотят отказаться. Если мы на сегодняшний день имеем уже запреты на уровне государства — запреты Кабинета министров, например на продажу продукции двойного назначения, соответственно, имеем запрет со стороны Российской Федерации на продажу сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то мы и так уже запретили основные вещи. У нас в торговле остались только энергоносители и продукция машиностроения, в основном. Все остальное у нас, если и идет, то идет нелегально. Мне кажется, что мы достаточно сильно радовались, когда продукция, например, из Украины поступала в Российскую Федерацию через Беларусь транзитом незаконно, то есть мы радовались, что таким образом находим какие-то пути продавать свою продукцию и поднимать свое благосостояние. Платить налоги, выплачивать зарплату, которая должны расти", — говорит Дорошенко.

Кроме крупного бизнеса, бюджет столицы исправно пополняет целая армия представителей среднего и малого бизнеса. И если депутаты готовы зарезать курицу, которая несет золотые яйца, предприниматели самоубиваться вовсе не намерены. А именно это им рекомендуют сделать.

"У меня встречный вопрос к депутатам Киевсовета. Например, есть компании, которые учреждены либо гражданами Российской Федерации, либо юридическими лицами Российской Федерации, но не на прямую, а через Кипр, через Голландию и так далее. И занимаются они той продукцией химпромышленности, которая не производится в Украине и не может быть заменена ничем, например, полиэтилен, полипропилен. И если эти компании на 90% опосредовано контролируются гражданами Российской Федерации, что должно сделать руководство таких обществ с ограниченной ответственностью? Произвести рейдерский захват? Или закрыть здесь вообще компанию, и мы остаемся без сырья? Что дальше? Шашкой можно махать на войне, а в политике и экономике желательно этого не делать", — недоумевает Дорошенко.

Кому выгодно?

Получается, что бизнес должен добровольно лишить себя возможности зарабатывать в угоду особо ретивым депутатам столичного горсовета. В этой связи можно напомнить, как украинцы ликовали и издевались над Российской Федерацией, когда она в ответ на санкции Евросоюза запретила ввоз на свою территорию продуктов из Европы. Да что там украинцы, весь недоумевал мир — подобное самоограничение выглядит достаточно смешно. И теперь Киевсовет призывает к самоограничениям, что, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране, минимум, неуместно.

Гендиректор компании "Ресторанный Консалтинг" Ольга Насонова уверена, что рекомендация Киевсовета не будет услышана представителями бизнеса. По ее сведениям, не менее трети ресторанов в Киеве, в Одессе, Харькове и Днепре так или иначе связаны с российским бизнесом.

"Это могут быть либо инвесторы из России — физлица либо юрлица, или франчайзинг, который когда-то был куплен в России, например сети "Евразия", "Шоколадница", "Руккола". Существуют рестораны, в которых инвесторами являются россияне, причем достаточно давно — это украинские рестораны, рестораны с именем. Конечно, информация о выгодополучателе и учредителе ООО зачастую закрыта, но все на самом деле знают, что российский бизнес и российские деньги настолько плотно вошли в Украину, что взять это и обрубить кажется довольно странной позицией, особенно сейчас", — говорит Насонова.

По ее мнению, подобное решение, скорее всего пролоббировано в интересах неких украинских олигархов или компаний, которым мешают российские компании, российский бизнес, иначе это не возникло бы именно в 2017 году.

Это невозможно!

Она уверена, что киевские рестораторы не только никогда не откажутся от российских денег, но и будут продолжать закупать оборудование или другие товары в Российской Федерации, пусть даже через Белоруссию, по той причине, что оно в России дешевле, и намного лучшего качества, чем китайское.

"Это же касается и интеллектуальной собственности. Например, один из самых известных людей, который работает в Украине и является законодателем ресторанных стандартов — это москвич Александр Мусатов. Что, теперь ресторанам и с ним не работать? И даже тенденции в ресторанном бизнесе у нас такие же, как в России, поскольку у нас очень схожий менталитет. Приезжают к нам, например, тренеры из России, известные шеф-повара. Приезжают постоянно, каждый месяц, даже каждую неделю. Как можно перестать с ними работать? А с кем работать? Если это будут европейцы, то они зачастую некомпетентны в наших условиях, а во-вторых, их услуги стоят очень дорого. Кстати, одно из самых распространенных программных обеспечений родом из России. Я не представляю, как можно перестать с ними работать", — говорит Насонова.

Кроме того, подобное решение станет негативным сигналом не только для частного российского бизнеса, который несмотря ни на что продолжает вкладывать деньги в Украину, но и для других иностранных инвесторов.

"Я думаю, что рестораторы, зная об этом, в итоге, конечно же, покажут большую дулю Киевсовету. Потому что, если они откажутся от своих денег, от своих инвесторов, никто — ни Киевсовет, ни Кличко лично — им денег не даст, инвестировать в их предприятия не будет", — заключила Насонова.