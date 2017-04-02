Лещенко с Топольской внесли в декларацию новую недвижимость в Киеве

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Нардеп Сергей Лещенко обнародовал декларацию за 2016 год, в которую также внес данные о доходах и имуществе Анастасии Топольской, с которой он проживает вместе, но не зарегистрировал брак, свидетельствуют данные единого госреестра Украины деклараций о доходах чиновников.

В декларации за 2016 год Сергей Лещекно указал новую квартиру в Киеве площадью 192 кв м. Он является единоличным ее собственником. Он отметил, что стоимость квартиры на дату приобретения (6 сентября 2016 года) была 7,55 млн грн, а по последней оценке – 5,296 млн грн.

Нардеп указал, что владеет еще одной квартирой в Киеве площадью 60 кв м, также ему принадлежит 33% квартиры в Киеве площадью 74,60 кв м и право безвозмездного пользования комнатой в Киеве площадью 24 квадратных метра.

В этом году в декларации нардепа появились данные о доходах и имуществе его девушки Анастасии Топольской. Она арендует квартиру в Киеве площадью 78 кв м. В ее собственности земельный участком 800 кв м и полдома площадью 96 кв м в Фащевке, которая сейчас находится на неподконтрольной части Луганской области.

В гараже Лещенко — Volkswagen Golf 2014 выпуска. Его стоимость на момент приобретения была 384 тыс грн.

Депутат внес в декларацию авторские права на книги "Американская сага Павла Лазаренко" и "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича". А его девушка — права на торговую марку "Настя Диджей".

Что касается доходов, то в 2016 году Лещенко получил 151,4 тыс грн депутатской зарплаты.

Еще 169,8 тыс грн он получил за "выполнением депутатских полномочий", 26,9 тыс грн составила компенсация за проезд.

15,2 тыс грн он получил в качестве зарплаты по совместительству в Украинском католическом университете.

Еще 315,5 тыс грн дохода — это роялти от издательского дома "Медиа-ДК",а 5,3 тыс — от ООО "Брайт Стар Паблишинг".

35,5 тыс грн Лещенко получил как "гонорар и другие выплаты" от Фонда Виктора Пинчука.

5,3 тыс грн — гонорары от ОО "Украинская правда".

Также Лещенко указал другие гонорары на общую сумму 54,3 тыс грн.

И задекларировал 3,77 млн грн, которые взял в долг при покупке квартиры у совладелицы "Украинской правды" Алены Притулы.

Анастасия Топольская задекларировала доход от занятия предпринимательской деятельностью в сумме 963,2 тыс грн, 50,4 тыс зарплаты по совместительству в ТРК "ЮТАР", гонорары на сумму 644,9 тыс грн.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения при покупке Лещенко квартиры в центре Киева. В связи с этим Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по статье "незаконное обогащение". В декабре 2016 года Генпрокуратура закрыла дело о покупке квартиры Лещенко.

Ранее в СМИ и соцсетях вызвала широкий резонанс информация, что Лещенко купил квартиру в центре Киева общей площадью 192 квадратных метра, о чем свидетельствует справка из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество. При этом официально задекларированных депутатом средств недостаточно для покупки такой квартиры. Сам он заявил, что отказался оформить квартиру на подставное лицо или далекого родственника, хотя ему советовали такой шаг. По словам Лещенко, в этой квартире он планирует проживать с любимой женщиной.