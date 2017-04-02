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    Декларация Геращенко: заработал 143 тыс грн и потратил более половины на Colt

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (389)

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    Согласно декларации, в 2016 году нардеп заработал 143 217 грн дохода, которые получил в качестве зарплаты в Верховной Рады. Это около 12 тыс грн в пересчете за каждый месяц.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады и советник министра МВД Антон Геращенко обнародовал декларацию за 2016 год. Данные он внес в Единый государственный реестр деклараций.

    В 2016 году, согласно декларации, нардеп заработал 143 217 грн дохода, которые получил в качестве зарплаты в Верховной Рады. Это около 12 тыс грн в пересчете за каждый месяц.

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    Наличными Геращенко задекларировал 440 тыс грн, а также $40 тыс.

    Для сравнения: в декларации за 2015 год Геращенко указал, что держит наличными 460 тыс. гривен и $43 тыс. 

    Также он внес в свежую декларацию покупку карабина Colt за 87 тыс. грн — то есть более половины его полугодичной зарплаты в ВР.

    Советник Авакова владеет половиной квартиры в Харькове площадью 77,2 кв. м, пользуется квартирой жены в Киеве (42,3 кв. м) и еще одной квартирой (189 кв. м) в Киеве вместе со своим тестем.

    Жена Геращенко задекларировала 73 тыс. грн алиментов, 368 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и половину квартиры в Киеве (56 кв. м).

    Тесть Геращенко получил 273 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, наличными он имеет 560 тыс. грн и $58 тыс, земельный участок в Полтавской области.

    Также на него оформлены приобретенные в 2016 году два автомобиля Hyundai Santa Fe 2016 года выпуска. 

    Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал декларацию о доходах за 2016 год, в которой указал 2,2 миллиона гривен доходов.

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