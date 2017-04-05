НБУ предлагает продать по 20% акций "ПриватБанка" и "Ощадбанка" - СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) предлагает правительству уже до конца 2018 года полностью продать "Укргазбанк", а также по 20% акций "Ощадбанка" и национализированного "ПриватБанка", сообщает в среду издание FinClub со ссылкой на подготовленную НБУ "Стратегию развития госбанков в рамках комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года".

НБУ предлагает до конца 2017 года провести предпродажную подготовку "Укргазбанка". "Продажа 100% доли стратегическому инвестору до конца 2018 года", – говорится в рекомендациях НБУ.

FinClub подчеркивает, что одновременно с полной приватизацией "Укргазбанка" до конца 2018 года должна состояться продажа 20% акций "Ощадбанка". Конкурировать за инвесторов будет и "ПриватБанк" – 20% его акций также предлагают продать до конца следующего года. Следующий дедлайн в процессе разгосударствления – конец 2020 года, когда государство полностью выйдет из Ощадбанка. "Ориентация на IPO или продажу потенциальному инвестору в размере 100% до конца 2020 года", – рекомендует НБУ.

"ПриватБанк" будут продавать не так быстро: до конца 2020 года будет проведено IPO при условии сохранения у государства 50% + 1 акция. Полный выход государства из капитала крупнейшего украинского банка запланирован на "долгосрочную перспективу", — отмечает издание.

Кроме того, Нацбанк предлагает отказаться от идеи приватизации "Укрэксимбанка" — 100% его акций должны остаться у государства, а сам банк должен стать специализированным корпоративным – с акцентом на экспортно-импортных операциях и кредитовании украинских компаний, работающих за рубежом. "Банк должен отказаться от розничного бизнеса и "передать" его в другие банки, как и большинство своих отделений", — пишет издание.

В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк" — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Глава Минфина страны Александр Данилюк тогда не исключал, что "ПриватБанк" может быть объединен с государственным "Ощадбанком".

"Ощадбанк" был создан на базе учреждений Сбербанка СССР в Украине, это крупнейший госбанк страны. "Укргазбанк" основан в 1993 году, 94,94 % его акций принадлежит государству, банк входит в десятку крупнейших в стране.