В Украине выполнят все требования МВФ - Новак

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

МВФ обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Читайте также: Кому, зачем и для чего нужна прослушка? Опрос экспертов

Среди обязательств Украины внедрение пенсионной реформы с 1 января 2018-го года, принятие закона об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017-го года.

Также НАБУ до конца мая этого года должно получить право прослушки и проведения следственных действий под прикрытием.

Эти и другие обязательства Украины перед МВФ, что в обнародованном списке пойдет на пользу, а что может навредить, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, Україна готова виконувати вимоги МВФ? І чи всі вони підуть нам на користь?

— По-перше, практично всі вимоги МВФ, вони є корисні для самої країни, з якою Фонд співпрацює. Окрім глибоко корупційних країн, всі інші з задоволенням користуються найдешевшими грошима МВФ, і лише ефектність роботи уряду країни, від неї залежить, чи країна розвивається, чи вона живе в кризі. З МВФ працює понад 100 країн світу, з них кризовими є не більше двадцяти. Всі інші нормальні країни, якщо їхні уряди, центробанки працюють ефективно на розвиток країни. Для України зараз той мільярд, який нам зараз виділили, це черговий аванс довіри і всю іншу домашню роботу ми повинні виконати в цьому році. У української влади не буде іншого виходу, окрім як виконати всі, або майже всі вимоги, тому що найближчі два роки нам треба виплатити майже 13 мільярдів доларів державного боргу, і без грошей МВФ це нам буде зробити практично неможливо. Тому нам треба доотримати в цьому році ще 4,5 мільярди і розраховувати на продовження співпраці в наступному році для того, щоби обслуговування державного боргу для нас не було катастрофічним.

Ми повинні це зробити чи ми це зробимо?

— Ми бачимо, що коли треба, то збирається більшість в парламенті. Може з юридичної точки зору немає у нас ідеальної чистоти в наявності коаліції в парламенті, але ситуативне голосування все-таки відбувається, і понад 226 голосів все-таки набираємо. Я думаю, що наші політики розуміють, що без продовження співпраці з МВФ Україна зараз не може обійтися, тому що ми є державою на території якої відбуваються військові дії, а для фінансового світу це означає держава з підвищеним ризиком. Якщо з такою державою не буде працювати МВФ, то з такою державою у стані війни не буде працювати вже практично ніхто. Тому я сподіваюсь, що наші політики це усвідомлюють і незважаючи на всі ці популістські свої речі, коли вони розкручують якусь тему, зараз, наприклад, це вимоги МВФ, голосування позитивне буде відбуватися по ключових реформах, ключових законах, які корисні для нас самих.

Читайте также — Передоз. Землянский: у людей уже нет денег для оплаты тарифов за газ

Ранее бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко отметил, что Украина очередной транш от МВФ использует в основном для погашения ранее взятых кредитов.

А исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил в эфире Голоса Столицы, что Украина получит четыре транша от МВФ до конца года в случае колоссального прогресса в борьбе с коррупцией и проведения всех реформ.