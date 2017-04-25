Реформа налоговой системы в состоянии всем усложнить жизнь - Доротич

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров в 2017 году намерен увеличить количество плательщиков Единого социального взноса на 500 тысяч человек. Во второй половине этого года Кабмин должен подать в парламент законопроект с предложениями по реформированию пенсионной системы.

В частности, правительство хочет освободить пенсионную систему от несвойственных для нее расходов. Также Кабмин хочет дифференцировать размер пенсий в зависимости от заработка и заменить механизм возмещения льготных пенсий на уплату единого взноса.

Предложения и планы Кабмина по увеличению числа плательщиков проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

За рахунок чого можна збільшити кількість платників ЄСВ на таку кількість?

— Насамперед уряд послідовно працює в напрямку збільшення бази оподаткування ЄСВ. Напередодні Нового року, запровадження сплати ЄСВ з так званих «сплячих» ФОПів, це був перший етап. Наступним етапом, як я розумію з зазначеного розпорядження Кабміну, буде запровадження сплати ЄСВ на підприємців, які працюють в сільському господарстві. За оцінкою Мінсоцполітики, більше двох мільйонів суб'єктів підприємницької діяльності в сільськогосподарській промисловості не сплачує ЄСВ. Тому що ця сплата зазначена не обов'язковою вимогою. За статистичними даними лише кілька десятків тисяч підприємців сплачують ЄСВ.

А який розмір цього добровільного внеску на сьогодні?

— Розмір ЄСВ визначений чітко. Він зараз становить — 22%. Раніше ця ставка була 41% і вона була зменшена в 2016 році. Що стосується СПД, то напередодні Нового року запровадили сплату ЄСВ трошки більше ніж 750 гривень, навіть непрацюючого ФОПу. Яка зараз буде запроваджена ставка — мені важко сказати, але тут йде мова не про зміну ставки, як я вбачаю з розпорядження, а саме розширення баз. Тобто ті верстви населення, які не сплачували ЄСВ, можливо це підприємці, які працюють в сільськогосподарстві, можливо це інші категорії, які мають ті чи інші пільги в тому ж сегменті обслуговування, домогосподарки, гувернантки, вони теж мають певні пільги і не сплачують ЄСВ на сьогоднішній день. Подивимося, коли буде зареєстрований законопроект, принаймні коли він буде оприлюднений на сайті Кабміну, тоді будемо розуміти, в якому напрямку рухається уряд.

Попередньо повідомляли про те, що уряд хоче, щоб кожен, хто сплачує ЄСВ, самостійно фінансував пенсіонера.

— Будь-яка ідея має право на втілення, але чи має вона глузд здоровий? Ми замість того, щоб боротися з детінізацією, навпаки її тінізуємо. І це може вилізти нам боком наприкінці року чи в наступних періодах. Мені здається, це потрібно робити не такими волюнтаристськими методами, якими зараз керується уряд. Треба в ринковий спосіб спонукати зростання мінімальних зарплат, створюючи альтернативу в державному секторі чи стимулюючи бізнес до виплати більших зарплат. Збільшення податкової бази для наповнення виключно дірки чи задля заповнення у перехідний спосіб.

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Що з впровадженого в минулому році спростило життя приватним підприємцям і компаніям?

— Ми можемо констатувати, що говорити про якесь спрощення провадження підприємницької діяльності не варто. Тобто ми спостерігаємо збільшення податкового навантаження. Попри заяви наших очільників спостерігаємо збільшення адміністративних процедур під час ведення звітності. Покращення в розрізі підприємницької діяльності ми не вбачаємо. Як наслідок ми спостерігаємо зменшення розвитку бізнес-активності і я думаю, що кожен українець відчуває це на собі. Говорити про те, що уряд діє правильно, я би не взявся. Вважаю, що вони відкладають проблему на більш пізні періоди, яка буде поглиблена за рахунок недолугих дій. Вирішення цих питань треба шукати в новітніх ринкових механізмах, а не по-радянськи просто запроваджувати мінімальний рівень зарплати, вважаючи що ринок сам врегулює і досягне цього рівня. Причому прикриє дірки в бюджеті.

В уряді говорять про можливість введення загального декларування доходів громадян і контролю витрат.

— Це можливо ще одна з альтернативних пропозицій, яка може бути розглянута для збільшення бази оподаткування. Збільшення до 500 тисяч платників ЄСВ, це дуже кардинальні зміни і одним законопроектом, як прописано в розпорядженні, це вкрай важко реалізувати. Хоча так можна розглядати і зазначену форму декларування відповідної звітності доходів і витрат фізичних осіб, збільшення податкової бази, в тому числі сплати ЄСВ.

Як можна фіскально організувати такий контроль?

— Щодо реалізації таких задумів і ідей, то попри логічність зазначених дій, вони важко реалізуюються. На сьогоднішній день держава не справляється навіть з аналізом чи вивченням тих електронних декларацій, які подають державні службовці, а якщо до цієї купи проблем додати ще більшу купу, мені здається, результат від цієї дії буде протилежний від того, що ми очікуємо. На сьогоднішній день спостерігаємо нікчемність наших податкових органів. Можливо нема сенсу здавати цю електронну декларацію, тому що це лише поглибить проблему адміністрування, знівелює можливість вивчення декларацій тих, хто справді зловживає і результату від цього запровадження не буде ніякого.

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