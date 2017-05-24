Закрома Януковича: каждый день по миллиарду

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Внезапно

История с "миллиардами" Януковича и их конфискацией рискует превратиться в большой блеф. Внезапно нашлись хозяева денег — кипрские оффшоры, которые обжаловали конфискацию $1,5 млрд.

Как рассказал Українським Новинам адвокат Дмитрий Щербина, семь кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего госзайма обжаловали решение украинского суда о спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича.

"На протяжении 12-17 мая были поданы апелляционные жалобы в Апелляционный суд Донецкой области с ходатайствами о восстановлении сроков апелляционного обжалования", — сообщил он.

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По его словам, суд не предоставил защите возможности ознакомится с материалами дела.

Кипрские компании также пригрозили уголовной ответственностью тем, кто причастен к конфискации. Отмечается, что решения о конфискации в Едином реестре нет, но прокурор уже обеспечил его исполнение.

"В действиях всех причастных к принятию и исполнения приговора есть состав преступления. Поэтому мы уже обратились в НАБУ с соответствующими заявлениями о совершении уголовных преступлений должностными лицами Ощадбанка..", — сказано в письмо.

В то же время ранее президент Петр Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко заявляли: с апелляцией никто в суд не обращался.

Мутная история

Напомним, в канун майских праздников, 29 апреля, генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов с гордостью сообщили – суд вернул в госбюджет $1,5 млрд (примерно равно 40 млрд грн), которые арестованы на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день Луценко заявил, что деньги Януковича перечислены на счета Госказначейства. Операцию провели сотрудники "Ощадбанка".

Планировалось, что конфискованные деньги в первую очередь направят на укрепление армии и социальную защиту — так говорил Порошенко.

Но вскоре всплыла и другая информация.

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В среду, 3 мая, Порошенко заявил, что на счета Казначейства перечислено 1,1 млрд долларов конфискованных денег. И еще 200 млн долларов в ценных бумагах будет передано Министерству финансов.

По его словам, эти деньги укрепят банковскую систему и увеличат золотовалютные резервы страны.

В то же время эксперт по экономике Виктор Скаршевский отмечал, что заявление Порошенко о поступлении в Казначейство $1,1 млрд – неправда, поскольку живыми из этих денег есть всего 300 млн долларов.

Как писали СМИ, значительная часть конфискованных денег, не менее миллиарда долларов — это не живые деньги, а облигации внутреннего госзайма, которые используют для списания долга, не более того.

"Согласно Закону о Госбюджете на 2017 год (ст.11 пункт 10), конфискованные ОВГЗ аннулируются и на эту сумму автоматически уменьшается государственный долг. Простая безденежная бухгалтерская проводка….Всего "живыми" деньгами конфисковано 300 млн долларов, или 22% от всех конфискованных активов. Именно эта сумма и может поступить на счет Казначейства в бюджет. К этим "живым" деньгам необходимо еще прибавить около 90 млн долларов начисленных за прошлый год процентов на ОВГЗ, и получится сумма порядка 390 млн долларов", — заявлял эксперт.

Примечательно, что ранее представители власти называли цифру в $1,42 млрд. А глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный говорил, что в его банке лежит больше $1,15 млрд, связанных с Януковичем.

По данным Госфинмониторинга, на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Виктором Януковичем, были заблокированы активы на общую сумму 1,4 млрд долларов.

Ответ адвоката Януковича

Тем временем, адвокат Виталий Сердюк утверждает, что Янукович не имеет никакого отношения к $1,5 млрд, а на арестованных счетах совсем другие суммы — 28 млн гривен (около 1 миллиона долларов).

"У меня на руках есть выписки по счетам Януковича из Ощадбанка Украины. Там совершенно другая сумма, речь идет о 28 миллионах гривен (около 1 миллиона долларов), которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета, это личные сбережения, с которых были уплачены все налоги, поэтому последняя активно распространяемая информация об аресте средств, об их конфискации полностью не соответствует действительности. Нельзя конфисковать то, чего нет", — говорил Сердюк в эфире телеканала "112.Украина".

Что дальше?

Генпрокурор Юрий Луценко с первых дней своего назначения обещал вернуть выведенные из Украины средства Януковича и его окружения.

Чем же теперь закончится дело "миллиардов" Януковича под вопросом.

При этом парламент до сих пор так и не принял законопроект, который позволял бы возвращать в бюджет деньги подозреваемых во время досудебного расследования.

В то же время ГПУ рассчитывает на основании решения Краматорского суда вернуть в Украину еще €50 млн Януковича, которые были арестованы в Латвии.

"Помните, 50 млн, которые Латвия списала в свой бюджет, это последний транш, который не успели завести из Латвии в Киев для выкупа облигаций госзайма. Они застряли в Латвии после революции. По нашим украинским документам были арестованы, но в силу долгих процедур международной помощи латыши не дождались конкретного решения украинского суда и списали эти 50 млн к себе в бюджет. Обращаю ваше внимание, что в решении Краматорского суда упоминаются и эти средства", – говорил Луценко.

Пока ж заочное осуждение Януковича можно назвать самым большим достижением Луценко как генпрокурора. Правда, передать дело в суд он обещал еще до конца 2016 года.

По материалам из открытых источников интернет