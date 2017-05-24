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    Депутат согласился уплатить в бюджет более $1 млн налогов - Луценко

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    Как сообщил генпрокурор, народный депутат Геннадий Бобов готов оплатить в Государственный бюджет Украины более 1 млн долл неуплаченных ранее налогов.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Геннадий Бобов готов оплатить в Государственный бюджет Украины более 1 млн долл неуплаченных ранее налогов, заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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    "Только что, сегодня утром мне сообщил народный депутат Бобов о том, что он согласен с этим сообщением и платит в государственную казну более миллиона долларов неуплаченных налогов и, я считаю, что это прекрасный пример очистки ВР", — сказал Луценко.

    Напомним, задержан бывший губернатор Луганской области Александр Антипов, у которого по месту жительства обнаружили 3,8 млн долларов.

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