Председателю Запорожской налоговой подарили квартиру за 16 млн грн

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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области Алексей Кавылин получил в подарок квартиру площадью 277 квадратных метров.

Сообщает bihus.info со ссылкой на проект "Декларации".

Квартира расположена в престижном жилом комплексе Киева "Времена года", ее Кавылин получил по договору дарения 29 марта 2017. При это даритель недвижимости не указан.

bihus.info Данные Госреестра прав на недвижимость

Согласно данным журналистского расследования, стоимость квартиры вдвое меньшей площади без ремонта во "Временах года" на вторичном рынке начинается от 6 млн гривен. А цена 4-комнатной квартиры, приближенной по "квадратуре" к подаренной налоговику (245 кв.м.) — достигает 16 млн гривен.

Кавылин не предоставил дополнительную декларацию по ценным подаркам.

Согласно декларации за 2016, из недвижимого имущества Алексей Кавылин ранее владел двумя гаражами в Киеве площадью 17 и 18 квадратных метров. Также он задекларировал два автомобиля Toyota Camry и Range Rover, пять дорогих часов, 170000 долларов, 160 000 евро и более 3 миллионов гривен наличными.

Ранее сообщалось, что депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир общей площадью больше, чем футбольное поле стадиона "Олимпийский" в Киеве. А мэр Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк за 2013 год задекларировал 67 квартир. Его декларация широко обсуждалась в СМИ.