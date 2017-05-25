"Эра милосердия" в Печерском суде: соцсети об освобождении налоговиков

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Всеукраинская облава на налоговиков, развернувшаяся в среду, 24 мая, стала крупнейшей операцией силовиков нашей страны за последнее время. Более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Более того: подозреваемых доставили в столицу на вертолетах! Вот только финал этого грандиозного действа порадовал далеко не всех украинцев: 4 фигурантов этой громкой всеукраинской облавы уже отпустили под залог…

В соцсетях по этому поводу шквал возмущений. Даже Генпрокурор не удержался: "Еще одно милосердное решение и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске", – написал Луценко на своей странице в Facebook. Соотечественники главы ГПУ не менее эмоциональны в комментариях: "Такое впечатление, что МВД и ГПУ под видом самой масштабной в Украине антикоррупционной спецоперации проводят самую масштабную в Украине спецоперацию по отжиму бабла у бывших регионалов". "На Донбассе каждый второй сидел в тюрьме, а в Киеве каждый третий выходит под залог. Ну, не знаю…", - пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook