Залог в 100 млн: суд избрал меру пресечения для экс-главы налоговой

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн для бывшего главы Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергея Шинкаренко, соответствующее решение приняла судья Екатерина Москаленко.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения представитель государственного обвинения заявил, что Шинкаренко как глава Днепропетровской налоговой администрации использовал свои полномочия для личной выгоды. В частности, он участвовал в организации функционирования так называемых "конвертов", которые были связаны с экс-министром доходов и собраний Александром Клименко.

Во время расследования уголовного дела правоохранители пришли к заключению, что Шинкаренко нанес государству ущерб в размере 2,341 млрд грн. Прокурор указал, что ориентировочная стоимость имущества подозреваемого и членов его семьи составляет болеее 320 млн грн, а приобретено оно было в период его пребывания в должности главы ГНА Днепропетровской области

В свою очередь Шинкаренко отметил в суде, что у него нет 100 млн грн для внесения залога и он будет подавать апелляцию на решение суда.

Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство экс-главу налоговой Крыма Константина Циркуна.

В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана. Кроме того, суд выпустил под залог в размере 12 млн грн бывшего главу налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного.

Позднее Печерский районный суд избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен.