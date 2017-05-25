Под личное обязательство: Печерский суд отпустил экс-главу налоговой Крыма

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство экс-главу налоговой Крыма Константина Циркуна, которого задержали 24 мая.

Циркун должен являться по приглашению следователя, а также сдать загранпаспорт.

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Как отмечается, сторона обвинения просила арестовать Циркуна на два месяца с альтернативой в виде внесения залога в 31 млн грн.

В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана. Кроме того, суд выпустил под залог в размере 12 млн грн бывшего главу налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного.

Позднее Печерский районный суд избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен.