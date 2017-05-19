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    Коррупции - бой! Спецоперация по задержанию таможенника на взятке

    (обновлено: )76
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net

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    Сотрудники следственного отдела прокуратуры, СБУ и ГФС в Закарпатской области задержали старшего государственного инспектора таможенного поста "Тиса" во время получения очередного транша неправомерной выгоды на общую сумму 250 евро.

    По предварительной информации, указанную сумму работник таможни требовал и получил от гражданина за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении транспортного средства, пишет пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: В Днепре полицейский требовал взятку у школьника. Следственные действия

    Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины — вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

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