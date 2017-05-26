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    Матиос показал российский паспорт, изъятый у экс-налоговика Козака

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    Всеукраинская облава на налоговиков (26)

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    Главный военный прокурор Анатолий Матиос разместил в интернете фотографии документов, изъятых при задержании у экс-заместителя начальника управления Миндоходов в Днепропетровской области Геннадия Козака.
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос показал на своей странице в Facebook документы, изъятые у одного из экс-налоговиков задержанных в ходе масштабной спецоперации, экс-заместителя начальника управления Миндоходов в Днепропетровской области Геннадия Козака.

    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    УНИАН
    За чей счет сей банкет? МВД, ГПУ и задержание экс-налоговиков

    "Вот какие документы и 8 тысяч российских рублей имел беглый экс-налоговик в аэропорту Борисполя 24.05.2017", — написал Матиос.

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    В среду, 25 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

    Ранее спикер министерства Артем Шевченко заявил, что спецоперация Генпрокуратуры и МВД по задержанию бывших и действующих сотрудников налоговых служб обошлась государству в 330 тысяч гривен.

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