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    В Манчестере прогремел еще один взрыв

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    Кровавый теракт в Манчестере (125)

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    По данным СМИ, контролируемый взрыв был проведен по одному из адресов в районе Мосс-сайд. По последним данным, в теракте в Манчестере погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    PAUL ELLIS / AFP

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Полиция провела контролируемый взрыв в одном из районом Манчестера в ходе расследования теракта на стадионе, жертвами которого стали 22 человека, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

    Ситуация в Манчестере после теракта
    Oli SCARFF / AFP
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    Взрыв был проведен по одному из адресов в районе Мосс-сайд, отмечает Би-би-си. Ранее в рамках расследования теракта полиция задержала семь человек, в том числе одну женщину.

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    Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.

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