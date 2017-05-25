В Манчестере прогремел еще один взрыв

PAUL ELLIS / AFP

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Полиция провела контролируемый взрыв в одном из районом Манчестера в ходе расследования теракта на стадионе, жертвами которого стали 22 человека, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Взрыв был проведен по одному из адресов в районе Мосс-сайд, отмечает Би-би-си. Ранее в рамках расследования теракта полиция задержала семь человек, в том числе одну женщину.

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Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.