В Киеве произошел взрыв у офиса "Нацкорпуса"

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Взрыв произошел рано утром в понедельник на улице Зои Гайдай в Киеве близ жилой многоэтажки. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи многоэтажки на улице Зои Гайдай поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета", — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых следственных действий.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. После окончания проверки будет дана правовая квалификация инцидента.

Вместе с тем ряд СМИ сообщают, что взрыв произошел у центрального офиса партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", по адресу ул. Зои Гайдай, 9/8.

Ранее сообщалось о минировании офиса "Нацкорпуса" в Киеве.