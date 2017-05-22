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    В Киеве произошел взрыв у офиса "Нацкорпуса"

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    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (92)

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    По предварительной информации, взрыв произошел возле жилого многоэтажного дома. В результате инцидента поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже строения.

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Взрыв произошел рано утром в понедельник на улице Зои Гайдай в Киеве близ жилой многоэтажки. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

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    "В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи многоэтажки на улице Зои Гайдай поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета", — говорится в сообщении.

    Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых следственных действий.

    Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. После окончания проверки будет дана правовая квалификация инцидента.

    Вместе с тем ряд СМИ сообщают, что взрыв произошел у центрального офиса партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", по адресу ул. Зои Гайдай, 9/8.

    Ранее сообщалось о минировании офиса "Нацкорпуса" в Киеве.

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