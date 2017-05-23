Взрыв в Манчестере: меры безопасности в мире нужно ужесточать – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Во время взрыва на "Манчестер Арене" ночью, 23 мая, во время концерта Арианы Гранде, погибли 22 человека. Об этом сообщил главный констебль города Ян Хопкинс.

По его словам, среди погибших есть дети. В Манчестере сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде на стадионе, где был концерт, прогремел взрыв.

Очевидцы сообщили, что слышали один или два хлопка, вероятно, в фойе. Отмечается, что взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник. Полиция рассматривает инцидент как террористический акт. И уже стало известно, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ.

Ситуацию со взрывом в Манчестере прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы президент общественной организации со статусом члена Совета Европы "Международное антитеррористическое единство" Александр Дичек.

Говорит ли теракт на стадионе в Манчестере, что меры безопасности были недостаточными?

– Прежде всего, мы все вместе скорбим с англичанами. Выражаем соболезнования, сочувствие родственникам, погибшим, раненым. А с учетом того, что там были дети, я думаю, что страдания и мучения возрастают. И наши соболезнования, наши симпатии, сочувствия — на стороне англичан.

Второе: исходя из того что произошло, теракт сегодня может говорить, что, очевидно, средств защиты обеспечения безопасности было недостаточно. Сегодня мир убедился в том, что международный терроризм стремится стать субъектом международных отношений, а страх стал товаром и задача международного терроризма – как раз создать высокую амплитуду социальной напряженности, конфликта, чтобы независимо от того, где произошло событие, теракт, люди волновались, переживали и боялись. Таким образом переводя это все в состояние страха, который стал товаром.

Учитывая то, что Англия является оплотом демократии, страной с очень большими возможностями – техническими, инженерными, информационными, силовыми, – но даже в этой стране, видите, мы стали свидетелями такого ужасного теракта.

Это говорит о том, что система борьбы с международным терроризмом должна быть в общем-то глобальной и начинать её надо, наверное, с ООН, национальное законодательство, вести борьбу всем миром.

В данном случае я думаю, что, наверное, меры безопасности строились исходя из той конкретной обстановки, угроз и вызовов, которые были перед англичанами. То что произошло, безусловно, это трагедия, это трагедия не только англичан, это вызов всему мировому сообществу.

Есть ли на сегодняшний день данные или протоколы борьбы именно с такими угрозами?

– Как правило, мероприятия по обеспечению безопасности спортивных событий, концертов строятся на основе аэропортной безопасности. То есть уровень безопасности должен соответствовать безопасности в аэропортах и, прежде всего, имеется в виду прохождение рамок металлодетекторов, интроскопов. Это один из важных аспектов поиска взрывчатых веществ.

Кроме того, дополнительные, в общем-то, используются меры. Это комплексная система, куда входят и превентивные меры, и информационная работа, аналитическая, техническая. То есть это комплекс мер, это целая система, которая выстраивается под каждое мероприятие. И для того, чтобы адекватно реагировать, надо представлять все внешние и внутренние источники угроз.

Таким образом выстраивается адекватная система безопасности.

Как на это реагировать всем миром? Как к этому подготовиться? Менять законодательство?

– Безусловно, для того чтобы бороться с международным терроризмом, нужна система. Система предусматривает законодательные меры как на уровне международных организаций, ООН, других, так и национальном законодательстве.

Кроме того, система мер предусматривает вопросы экономические, социальные, культурные, информационные, технические и так далее. То есть, это борьба не одного года, не одного десятилетия, это борьба, которая направлена на века.

Победить, к сожалению, современный международный терроризм, невозможно. Но делать все, чтобы минимизировать социальную базу терроризма — можно. Минимизировать последствия — можно. Поэтому борьба и противодействие должны идти в этой сфере.

И очень важно помнить, что государство, каким бы сильным оно ни было, не в состоянии победить терроризм. Только в состоянии или, скажем, социальном партнерстве общества и власти можно минимизировать последствия и предпосылки этого явления.

Современное мировое общество, которое занимается вопросами безопасности, готово сотрудничать с государствами и спецслужбами…

– Я думаю, что последние 15-20 лет весь мир как раз и столкнулся с такой проблемой, как потеря баланса между правами человека и безопасностью. И вот попытка найти баланс между правами человека и безопасностью – это как раз один из ключевых моментов.

Мы с вами давно уже привыкли к проверкам в аэропортах, к снятию обуви, ремней. Очевидно, мир и безопасность должны быть еще более жесткими, чтобы все-таки обеспечить безопасность граждан на крупных мероприятиях, спортивных и социальных.

Поэтому тенденция сводится к тому, что мероприятия по безопасности будут носить все более жесткий характер и кто-то будет обвинять в излишнем полицейском давлении. Но без этого, к сожалению, не обойтись. Для того чтобы обеспечить жизнь и здоровье граждан, зрителей, участников, необходимы беспрецедентные меры безопасности.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта в эфире "ГС" заявил, что террористы обычно — психопаты, поведение которых сложно предугадать.

Также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что в своей деятельности современные террористы используют все преимущества глобализации.