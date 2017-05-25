Во дворе бизнесмена под Киевом произошел взрыв

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В селе Счастливое Бориспольского района Киевской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор частного предпринимателя. В результате взрыва из людей никто не пострадал.

В дежурную часть Бориспольского отдела полиции поступило сообщение от жителя села о том, что на территории его усадьбы произошел взрыв.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что около 23:00 неизвестные лица через забор бросили во двор, где живет 39-летний частный предприниматель, неизвестное взрывное устройство, которое взорвалось. В результате обломками были повреждены окно и дверь хозяйственного помещения.

На месте происшествия специалисты взрывотехнической службы изъяли вещественные доказательства – металлические обломки взрывного предмета, которые отправлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проводят ряд необходимых оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

Напомним,вВ Киеве произошел взрыв у офиса "Нацкорпуса".